Bensheim. (pol/mare) Konnte der Dieb den Bagger nicht lenken oder war es mutwillige Zerstörung? Jedenfalls hinterließ der Langfinger bei der "Spritztour" Mittwochnacht eine Spur der Verwüstung, der unter anderem ein neues Haus zum Opfer fiel. Das berichtet die Polizei

Entsprechend entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Nicht schlecht staunten die Arbeiter gegen 7.30 Uhr, als sie zum Firmengelände in der Industriestraße kamen: Der Bagger war am Abend auf einem gut zwei Meter hohen Schutthaufen abgestellt worden. Doch da war nichts mehr. Stattdessen stand die Maschine am nächsten Morgen auf einer Baustelle "An der Hartbrücke" - und dazwischen lag das Chaos.

Auf seinem Weg touchierte der Bagger nämlich zunächst einen Lastwagen. Dann riss er auf der Baustelle einen Bauzaun ein. Doch das war's noch lange nicht: Der 15-Tonner riss dann nämlich einen Blechunterstand und das Gerüst des neuen Wohn- und Bürogebäudes ein. Und stieß dann auch noch gegen den Bau selbst. Mit dem Greifarm wurden schließlich die Fensterscheiben des Neubaus im Erdgeschoss zerstört und die Fassade beschädigt.

Das THW hat das acht Meter hohe und nun frei hängende Gerüst abgesichert. Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas mitbekommen hat, kann sich unter Telefon 06252/7060 melden.