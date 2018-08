Bensheim. (pol/rl) Die Polizei ist seit Dienstag auf der Suche nach der 17 Jahre alten Alina aus Bensheim. Die junge Frau ist etwa 1,60 Meter groß und 70 Kilo schwer. Die Vermisste hat schwarze glatte lange Haare, ein rundes Gesicht und trägt bei jeder Witterung eine Jacke. Die Gesuchte ist geistig behindert und sehr vertrauensselig.

Die ​17-jährige Alina aus Bensheim wird seit Dienstag vermisst. Foto: Polizei

Die Jugendliche wurde zuletzt am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an der Bushaltestelle "Im Entich" gesehen. Sie soll nicht wie üblich mit dem Bus zur Schule gefahren sein, sondern sei direkt nach dem Einstieg wieder aus dem Bus gestiegen. Ab diesem Zeitpunkt verliert sich die Spur von Alina. Alina soll sich am Montag zuvor bei ihren Mitschülern abgemeldet habe, um sich möglicherweise mit jemand zu treffen.

Die Ermittler suchen die mögliche Kontaktperson von Alina sowie Zeugen, denen die sie seit Dienstagmorgen aufgefallen ist oder Hinweise zu ihren Aufenthaltsort geben können.

Hinweise an die zentrale Telefonnummer 06252/7060 beim K10 in Heppenheim oder jeder anderen Polizeidienststelle.