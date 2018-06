Bensheim. (pol/van) Bei einem Brand am Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Odenwaldstraße ist ein 81-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Das Feuer war gegen 12 Uhr im achten Stock des Gebäudes ausgebrochen.

Der 81-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen offenbar nicht zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens steht nach Angaben der Beamten noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.