Bensheim. (dpa-lhe/mün) Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft, meldet die Polizei auf Twitter. Doch es kann noch etwas dauern, bis die Anwohner wieder in ihre Wohnungen in Bensheim zurück dürfen und die Sperrungen aufgehoben werden.

Früher als geplant...die #Fliegerbombe in #Bensheim wurde erfolgreich entschärft 💪🏻



Die Absperrungen 🚧 & Evakuierung bleiben noch bestehen! — Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) 27. November 2018

Wegen der Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Dienstagmorgen rund 1000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. In einem Sicherheitsradius von 300 Metern um den Fundort in der Rathausstraße sind rund 250 Häuser und ein Kindergarten geräumt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Verkehrsbehinderungen oder Hinweise auf Menschen, die sich weigerten aus ihren Wohnungen zu kommen, gab es bislang nicht. Die Anwohner waren mit Flugblättern und der Warn-App Katwarn über die Evakuierung informiert worden.

Die 130 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Montagmorgen entdeckt worden. Der Fundort wurde von der Polizei und dem Kampfmittelräumdienst mit einem Schutzwall abgesperrt. Die Entschärfung soll am Dienstagvormittag um 11.00 Uhr beginnen und zwei Stunden dauern.

Die Entschärfung der #Fliegerbombe in #Bensheim-Schwanheim hat begonnen❗️



Im Zuge dieser Maßnahme können zwei Knallgeräusche wahrgenommen werden! pic.twitter.com/jCRMAJuviz — Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) 27. November 2018

Update: 27. November 2018, 12.10 Uhr