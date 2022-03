Von Carsten Blaue

Karlsruhe.Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) investiert auch in diesem Jahr kräftig in Bundes- und Landesstraßen in der Region. Die Behörde hat jetzt das diesjährige Bauprogramm vorgestellt. Alle Infrastrukturmaßnahmen, die zurzeit in Heidelberg, Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis sowie im Neckar-Odenwald-Kreis im Bau sind, belaufen sich demnach auf Gesamtkosten in Höhe von rund 133 Millionen Euro. Davon werden 2022 etwa 33 Millionen Euro ausgegeben – acht Millionen weniger als in der Planung für 2021. Dabei geht es vor allem um die Erhaltung der Infrastruktur. Das war auch in den Vorjahren so und bleibe klarer Schwerpunkt, so Bernd Braun, der Leiter des RP-Baureferats Nord. Doch es gibt auch Neu- und Ausbauprojekte. Zwei davon werden dieses Jahr fertig: die neue B292-Ortsumgehung von Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis sowie der dreistreifige Ausbau der B38 bei Weinheim an der Bergstraße.

Ein weiteres Großprojekt ist die Ortsumgehung von Ladenburg mit dem Lückenschluss der L597. Bevor zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg die Straße gebaut werden kann, muss hier erst noch eine Grundwasserwanne hergestellt werden.

Braun stellte die Verkehrsteilnehmenden auf die üblichen widrigen Umstände ein, die Straßen- und Brückenbauprojekte mit sich bringen. Danach sei die Situation an diesen Stellen aber besser als vorher. Für einen möglichst reibungslosen Bauablauf seien die geplanten Projekte wieder mit den zuständigen Verkehrsbehörden, den Kommunen und Landkreisen, der Polizei sowie den Verkehrsbetrieben abgestimmt worden – wegen Corona wieder in Online-Sitzungen. Das soll auch verhindern, dass sich Projekte zeitlich überschneiden.

57 Millionen Euro teures Großprojekt: Die Adelsheimer Ortsumgehung der B292 wird in diesem Sommer fertig. Foto: Hanel

Braun ging davon aus, dass die neue Adelsheimer Ortsumgehung nach fünf Jahren Bauzeit wohl in diesem Sommer für den Verkehr freigegeben werden kann. Danach seien noch Anpassungsarbeiten am Anschlussknoten zu erledigen. Auf der durch einen Damm erhöhten B38 bei Weinheim läuft die letzte Bauphase, die Fahrbahn- und Dammerweiterung, schon seit vergangenem Jahr. Hier soll der Verkehr zwischen Vorderem Odenwald, Saukopftunnel und Zubringer zu den Autobahnen 5 und 659 Ende des Jahres wieder ungestört fließen.

Darüber hinaus plant das Regierungspräsidium Karlsruhe in der Metropolregion Rhein-Neckar insgesamt 20 Fahrbahndecken-Erneuerungen und vier Bauwerkssanierungen an den Bundes- und Landesstraßen. Dazu zählen größere Baustellen wie die Straßensanierungen auf der B36 zwischen Schwetzingen und Mannheim, auf der B291 zwischen Schwetzingen und Walldorf und auf der L723 bei Walldorf sowie die Erneuerung der Bammentaler "Friedensbrücke" an der L600.

Die B 38 bei Weinheim ist eine wichtige Verbindung zwischen dem Vorderen Odenwald, dem Saukopftunnel und dem Zubringer zu den Autobahnen A659 und A5. Foto: Kreutzer

Einige Baustellen werden gemeinschaftlich unter Federführung der jeweiligen Gemeinden erledigt. Dazu zählen Fahrbahndeckenerneuerungen in Ortsdurchfahrten – etwa auf der L630 in Schwetzingen, auf der L600 in Gaiberg oder auf der B292 in Angelbachtal. Hier wird zudem der Kreisverkehr an der Kreuzung der L551 mit der K4177 neu gebaut.

Interessant ist auch die verschobene Straßensanierung auf der L3110 zwischen Hemsbach und der hessischen Landesgrenze. Hier erprobt das RP den sogenannten "Qualitätsstraßenbau 4.0". Durch die digitale Vernetzung und das Controlling aller Prozessabläufe der Baustelle soll diese gleichmäßiger und ohne Unterbrechungen ablaufen, auch der Einbau des Asphalts. Nicht zuletzt soll der Belag dadurch besser und somit haltbarer sein, was am Ende Geld spart.

Um Gefahren abzuwenden, wird an der L3408 – der Birkenauer Talstraße bei Weinheim – der Hang auf Höhe des Porphyrsteinbruchs gegen Steinschlag gesichert. Früher, bis zum Bau des Saukopftunnels, war dies die Hauptroute in den Vorderen Odenwald. Heute als Nebenstrecke ist die Straße auch weiterhin gut frequentiert. Das RP plant die Felssicherung für das zweite oder dritte Quartal. Dann muss auf Höhe der "Baustelle" eine Ampel den Verkehr regeln. Zeitweise könne es sogar zu Sperrungen kommen, hieß es. Zur Vorbereitung wurden im Februar bereits die Gehölze am Hang geschnitten.

Straßenbau 2022

Rhein-Neckar-Kreis

> B38: Dreistreifiger Ausbau bei Weinheim, Länge: 1,3 Kilometer, Kosten: 12 Millionen Euro, Zeitraum: 2018-2022

> B36: Neue Fahrbahndecke Schwetzingen-MA/Rheinau, Länge: 7 Kilometer, Kosten: 4,4 Millionen Euro

> B39: Neue Fahrbahndecke bei Mühlhausen-Eichtersheim, Länge: 3,8 Kilometer, Kosten: 1,1 Millionen Euro

> B39: Neue Fahrbahndecke bei Rauenberg, Länge: 2 Kilometer, Kosten: 0,8 Millionen Euro

> B291: Neue Fahrbahndecke Schwetzingen-Walldorf, Länge: 9 Kilometer, Kosten: 2,4 Millionen Euro

> B292: Neue Fahrbahndecke Ortsdurchfahrt Angelbachtal Süd, Länge: 600 Meter, Kosten: 0,4 Millionen Euro

> B535: Neuer Belag für nördliche Fahrbahn Kurpfalzhöfe-L600, Länge: 2 Kilometer, Kosten: 2,2 Millionen Euro

> L524/Vorabinfo: Neue Fahrbahndecke Eberbach-Unterdielbach, Länge: 2,2 Kilometer, Kosten: 2,6 Millionen Euro, Zeitraum: 2023

> L549: Neue Fahrbahndecke, Kreisel Neckarbischofsheim

> L551/K4177: Neuer Kreisverkehr Angelbachtal

> L590: Neue Fahrbahndecke Ortsdurchfahrt Schwanheim, Länge: 700 Meter, Kosten: 1,1 Millionen Euro

> L597 mit Neckarbrücke: MA/Friedrichsfeld-Ladenburg (2019-2025), Länge: 3,3 Kilometer, Kosten: 35,5 Millionen Euro

> L600: Neue Fahrbahndecke Gaiberg, Länge: 700 Meter, Kosten: 0,5 Millionen Euro

> L600: Erneuerung Friedensbrücke Bammental, Kosten: 0,9 Millionen Euro

> L612: Sanierung Stauraumkanal

> L723: Bahn-Unterführung bei Reilingen, Instandsetzung

> L723: Neue Fahrbahndecke Walldorf, Länge: 3,5 Kilometer, Kosten: 2 Millionen Euro

> L3110: Neue Fahrbahndecke Hemsbach bis Landesgrenze, Länge: 3,3 Kilometer, Kosten: 1,1 Millionen Euro, Pilotprojekt "Qualitätsstraßenbau 4.0"

> L3408: Felssicherung beim Porphyrsteinbruch Weinheim

Neckar-Odenwald-Kreis

> B27: 2. Bauabschnitt für neue Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Mosbach, Länge: 400 Meter, Kosten: 0,5 Millionen Euro

> B27: Unterführung L582 bei Buchen, Instandsetzung der Übergangskonstruktion

> B37: Neue Fahrbahndecke Neckargerach-Binau-Diedesheim, Länge: 5 Kilometer, Kosten: 2,1 Millionen Euro

> B292: Neue Fahrbahndecke Adelsheim West, Länge: 1,6 Kilometer, Kosten: 0,6 Millionen Euro

> B292: Ortsumgehung Adelsheim (2017-2022), Länge: 1,8 Kilometer, Kosten: 57 Millionen Euro

> B292: Neue Fahrbahndecke Oberschefflenz West, Länge: 1,4 Kilometer, Kosten: 0,6 Millionen Euro

> L508: Neue Fahrbahndecke Hardheim-Rüdental, Länge: 1,6 Kilometer, Kosten: 0,5 Millionen Euro

> L518: Neue Fahrbahndecke Walldürn-Altheim, Länge 2,6 Kilometer, Kosten: 2,5 Millionen Euro

> L1095: Neue Fahrbahndecke zwischen Osterburken und der Kreisgrenze, Länge: 7,4 Kilometer, Kosten: 1,5 Millionen Euro cab