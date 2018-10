Rhein-Neckar. (cab) Die Auftragsbücher sind voll, die Auslastung ist enorm: Die Geschäftslage im Bau- und Ausbaugewerbe ist blendend. Das geht aus dem Konjunkturbericht der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für das dritte Quartal dieses Jahres hervor, der kommende Woche vorgelegt wird. Die Zahlen zum Geschäftsklima liegen der RNZ bereits vor.

Demnach ist die Stimmung im Ausbaugewerbe am besten. Dazu gehören zum Beispiel die Klempner, Fensterbauer, Fliesenleger oder Maler. Mit 88 Indexpunkten liegen sie zwar leicht unter dem Vorjahresniveau. Gründe zum Jammern gibt es aber nicht. Das gilt auch für das Bauhauptgewerbe, das mit 86,4 Punkten folgt. Hierzu zählen etwa Hoch- und Tiefbauunternehmen, Zimmerer, Stuckateure oder Straßenbaufirmen. Sie legten im Vorjahresvergleich um satte 11,4 Punkte zu. "Solche Werte haben wir eigentlich noch nie gehabt", freut sich Detlev Michalke, Pressesprecher der Handwerkskammer. 88 Prozent der Betriebe seien ausgelastet, 70 Prozent würden an der Kapazitätsgrenze arbeiten. Sicher sei das sonnige, trockene Wetter dieses Sommers gut für die Baugewerbe gewesen, die ungestört im Freien durchschaffen konnten: "Das gab einen Schub, ganz klar", so Michalke. Die gute Geschäftslage sei aber viel eher der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu verdanken, sagt er: "Die Kunden haben Geld. Aber sie legen es nicht aufs Sparbuch, sondern sie legen in Beton und Holz an." Werte schaffen durchs Bauen quasi.

Das Wetter ohne Regenphasen habe sich eher im Arbeitstempo und in der Auftragsfülle niedergeschlagen, so Michalke. So seien die Auftragsbücher in den Betrieben im Durchschnitt für zehn Wochen im Voraus voll. Für die Kunden heißt das, sie müssen warten. Für Michalke fast schon ein Wermutstropfen: "Denn sicher hat das Handwerk gut zu tun. Es hätte aber noch viel mehr zu tun, wenn es genug Fachkräfte hätte." Das bekannte Dilemma, an dem nicht mal der Supersommer etwas ändern konnte.