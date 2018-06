Von Axel Sturm

Mannheim/Ladenburg. Nach 35 Jahren an der Spitze der Baugenossenschaft Familienheim Rhein-Neckar zieht sich Vorstandschef Gerhard A. Burkhardt aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger ist Robert an der Brügge. Burkhardt wurde in der Vertreterversammlung am Montag im Ladenburger Gutshof zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt. Der Termin war bewusst gewählt - Burkhardt feierte am 25. Juni seinen 70. Geburtstag. Am selben Ort, unmittelbar nach der Versammlung.

"Wenn ihr eure Sache gut macht, komme ich nur zwei mal die Woche in das Unternehmen - wenn es aber nicht läuft, bin ich jeden Tag hier", sagte Burkhardt zu seinem Nachfolger. Der Jubilar aus Schriesheims Ortsteil Altenbach war eben schon immer lustig. Und als Bauexperte und Lobbyist ein Schlitzohr, dem es nie an Selbstbewusstsein mangelte. Auch am Montag nicht: "Politiker und Banker kamen und gingen - aber ich bin geblieben". Die Wirtschaftsbosse und Bürgermeister aus der ganzen Region, die zum zum Gratulieren nach Ladenburg kamen, vernahmen die Botschaft. Auch der hiesige Landrat, Stefan Dallinger, und sein Vorgänger Jürgen Schütz waren da. EU-Kommissar Günther Oettinger grüßte seinen "Freund und Ratgeber" per Videoschalte.

Schon die Gästeliste zeigte, dass Burkhardt immer ein Netzwerker war. Und er wusste stets, seine Interessen durchzusetzen. 1974 trat der gebürtige Altenbacher in die Familienheim ein - nach der Lehre zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und einem BWL-Studium. 1983 wurde Burkhardt Vorstandsvorsitzender und schließlich zum Chef von heute über 1000 Mitarbeitern in einem Unternehmen, das der katholischen Kirche nahesteht. Er übergibt an der Brügge einen Bestand von rund 100.000 Wohnungen und einem Bauvolumen von jährlich etwa 200 Millionen Euro. Mit den Kommunen setzte er Leuchtturmprojekte wie das "Neue Burgenviertel" in Weinheim. In Mannheim baut die Familienheim derzeit ihre neue Zentrale im Glücksteinquartier für rund 30 Millionen Euro. Auch mit dem Softwarekonzern SAP arbeitete Burkhardt zusammen und ließ in Potsdam den "Campus am Jungfernsee" bauen. Ein weiteres Millionen-Projekt.

Als Immobilienunternehmen agiert die Familienheim national und international. Doch als Vizepräsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen war Burkhardt vor allem hierzulande ein einflussreicher Lobbyist. Den Posten hat er aber ebenso aufgegeben, wie das Amt des Präsidenten der baden-württembergischen Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Jetzt also auch Burkhardts Rückzug in der Familienheim. An der Brügge will als sein Nachfolger einen guten Job machen. Damit Burkhardt nicht jeden Tag auf der Matte stehen muss.