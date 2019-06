Von Andreas Hanel

Buchen. Die Sonne scheint, die Sommerferien stehen an - Urlaubsstimmung kommt auf. Doch wohin soll es gehen? Zwischen Bahamas und Balkonien gibt es eine Alternative, die sich vor allem für Familien mit Kindern eignet: "Urlaub auf dem Bauernhof". Gerade in der Region gibt es einige lohnenswerte Angebote. Auch dank der Anbietergemeinschaft "Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald". Die RNZ sprach mit der Vorsitzenden, Amelie Pfeiffer.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Anbietergemeinschaft?

Vor 21 Jahren haben wir mit Unterstützung des Landwirtschaftsamts vor Ort die Anbietergemeinschaft "Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald" gegründet, um durch einen Erfahrungsaustausch voneinander zu lernen und uns gemeinsam fortzubilden - und vor allem, um gemeinsam eine Vertretung gegenüber Behörden, Verwaltung und Touristikgemeinschaften zu haben.

Wie viele machen mit?

Mittlerweile zählen wir 13 Betriebe und sind im Landkreis und bei der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg (LAG), deren Mitglied wir sind, eine anerkannte Institution und Ansprechpartner für Tourismus im ländlichen Raum. Wir stemmen mit der LAG und der Tourismusgemeinschaft Odenwald (TGO), in der wir auch Mitglied sind, gemeinsame Messeauftritte, etwa als Grünkernbotschafter, um mit selbst gemachten Grünkernspezialitäten auf die Region aufmerksam machen. Für die TGO sind wir auch auf dem Maimarkt vertreten. Seit 20 Jahren besuchen unsere Mitglieder das zweitägige Seminar "So bleiben wir am Ball" , das von der Landwirtschaftsverwaltung im Bereich des RP Karlsruhe für Urlaubsbauernhöfe angeboten wird. Unterstützung erfahren wir immer wieder vom Landwirtschaftsamt Buchen und von der LAG.

Wie gestaltet sich das Angebot für "Urlaub auf dem Bauernhof" bei uns in der Region?

Unsere Ferienbetriebe sind eher klein, mit einem bis vier Ferienhäusern oder Ferienwohnungen. Das heißt, bei uns geht es sehr familiär zu. Alle liegen in Ortsrandlage oder inmitten der Natur. Dennoch sind die meisten Höfe gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das Angebot ist hofspezifisch. Bisher waren die Höfe vor allem auf Familien mit Kindern ausgerichtet. Daher gibt es überall viel Platz zum Spielen, Streicheltiere und in den meisten Betrieben ein Angebot zum Ponyreiten. Sechs unserer Höfe haben die Zusatzqualifikation "Geopark ab Hof", um den Gästen die Bedeutung des Geoparks Bergstraße-Odenwald zu vermitteln. Unser neuester Hof ist auf Gäste mit Hunden und Pferden spezialisiert. Auch auf den meisten anderen Höfen sind Hunde zugelassen und werden auch sehr gerne mitgebracht.

Welche besonderen Angebote gibt es?

Von der Eselkarrentour bis hin zum eigenen Ökobadeteich ist das Angebot sehr vielseitig. Ein Heuhotel bietet vor allem Übernachtungen für Gruppen. Die Betriebe bieten den typischen Hofcharakter. Wo noch Landwirtschaft betrieben wird, ist die Mithilfe möglich. Gerne füttern die Gäste Kühe und Kälbchen, sortieren Eier, versorgen Ponys, Ziegen, Schafe, Hasen und sonstige Kleintiere. Für viele Kinder ist es der erste Kontakt zu Tieren.

Wie hoch ist die Nachfrage?

Die Nachfrage ist seit Jahren steigend. In den Ferienzeiten sind die Betriebe frühzeitig ausgebucht, aber auch die Zeiten zwischen den Ferien füllen sich immer mehr. Zunehmend suchen auch Paare - oft mit eigenem Hund - nach Ruhe und Erholung vom stressigen Stadtalltag. Die Suche nach einem authentischen Leben in und mit der Natur ist groß. Der Anteil an Stammgästen oder Gästen, die mehrmals im Jahr kommen, ist sehr hoch. Wir gehen aktuell von etwa 4500 Gästen und 16.000 Übernachtungen pro Jahr aus.

Welche Erwartungen haben die Gäste?

Die Gäste wünschen sich eine persönliche Ansprache und ein familiäres Miteinander. Sie suchen eine saubere, schön eingerichtete Wohnung mit Komfort und viel Natur. Weg vom Zeitstress und in den Tag hineinleben zu können - das genießen unsere Gäste ganz besonders. Serviceleistungen wie frische Brötchen werden gerne angenommen. Tiererlebnisse sind vor allem für die Kinder von Bedeutung, doch erfreuen sich auch die erwachsenen Gäste an den Tieren auf den Höfen. Radwege, Wanderwege und attraktive Ausflugsziele stehen natürlich auch auf der Wunschliste - ebenso ein gutes gastronomisches Angebot in der Nähe sowie gute Einkaufsmöglichkeiten.

Woher kommen die Gäste?

Die Gäste kommen zum großen Teil aus der Region Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe. Aber insgesamt kommen aus allen Bundesländern Gäste zu uns, viele aus Nordrhein-Westfalen. Auch aus Holland und in den letzten Jahren vermehrt aus der Schweiz begrüßen wir Gäste.

Inwiefern wirkt sich der "Urlaub auf dem Bauernhof" auf die Region aus?

Mit unserem Angebot leisten wir einen nicht vernachlässigbaren Beitrag zur Wertschöpfung in Höhe von über 1,7 Millionen Euro in unserer Region. Das ist der Betrag, der direkt durch die Urlauber ausgegeben wird. Dadurch werden der Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort gestärkt. Darüber hinaus kommt hinzu, dass durch den Bau und die Renovierungen der Ferienhäuser und -wohnungen viele Investitionen in der Region und somit bei unserem Handwerk bleiben. Durch die längere Verweildauer unserer Gäste können sie viel mehr Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erleben und können dadurch auch viel mehr über unsere Region berichten, wodurch sie tolle Multiplikatoren für neue Gäste sind. Daher sehen wir uns als ein kleines, aber starkes Standbein des Tourismus in unserer Region.

Info: Näheres gibt es im Internet unter www.odenwald.urlaubshoefe.de.