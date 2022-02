Von Wolfgang Jung

Speyer/Trier. Ein spätantiker "Klappstuhl" geht auf Reisen und kommt vielleicht dort an, wo er vor Jahrhunderten hergestellt wurde: in Trier. Denn das Sitzmöbel von unschätzbarem Wert ist Teil des "Barbarenschatzes von Rülzheim", der in der großen Ausstellung zum Untergang des Römischen Reiches in der Moselstadt zu sehen sein wird.

"Der Schatz wirft ein gutes Schlaglicht auf diese Epoche", sagt Ulrich Himmelmann von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE). Bei dem Stuhl ist er allerdings vorsichtig. "Wir haben keinen ganz sicheren Indikator für seine genaue Herkunft. Aber es gibt Spuren." Einige von ihnen führen nach Trier.

Als bester Hinweis gilt das verlötete Blei in dem teilvergoldeten und mit Silberfolie überzogenen Klappstuhl. "Hier herrscht eine hohe Übereinstimmung mit dem Bleilot der spätantiken Apostelkanne aus Trier", sagt der Archäologe. Dies lasse durchaus den Schluss zu, dass Stuhl und Kanne in Trier produziert worden sein könnten. Sicher ist das aber nicht. Für Himmelmann jedenfalls ist die Geschichte "schon atemberaubend".

Jahrhunderte lang lag der Schatz tief in pfälzischer Erde, dann fand ein Sondengänger 2013 die Ansammlung von Gold- und Silberobjekten aus der späten römischen Kaiserzeit. Die Entdeckung sorgte international für Furore. Der Finder hatte die Prunkstücke erst behalten und dann übergeben. Es folgte eine gerichtliche Auseinandersetzung.

Dem rheinland-pfälzischen Denkmalschutzgesetz zufolge wird ein Schatz Eigentum des Landes, wenn er von besonderer Bedeutung ist. Experten beklagten damals eine unsachgemäße Bergung, durch die Schäden entstanden seien. Neun Jahre danach läuft die intensive Forschung weiter. Derzeit befindet sich der Schatz sicher verwahrt in seinem Depot in Speyer. Welches Geheimnis birgt er noch?

"Über Jahre hinweg haben wir an der Fundstelle weitergesucht, zuletzt 2020", erzählt Himmelmann. Auch im weiteren Umfeld, sogar mit Laserscan. "An der Fundstelle konnten wir wegen der vorangegangenen illegalen Grabung leider keine Spuren mehr feststellen. Aber wir haben Erde aus dem Umfeld gesiebt und noch Goldappliken gefunden, die zum Schatz gehören."

Durch die intensive Forschung habe sich der Nebel um den unikaten Fund etwas gelichtet, sagt der Leiter der GDKE-Außenstelle Speyer. Der Schatz lasse sich gut mit Funden auf dem Balkan vergleichen. "Einige Teile stammen aus Osteuropa, andere aus dem Römischen Reich, Vergleiche deuten in den Einflussbereich der Hunnen. Das ist das Spannende an dem Fund." Der Fundort nahe einer damaligen Römerstraße lasse vermuten, dass der Schatz in gewisser Eile versteckt worden sei. "Damals gab es dort keine aktive Siedlung mehr. Jemand muss den Anlass gehabt haben, die Gegenstände zu vergraben." Die Forschungsarbeit an dem Schatz sei immens. "Wir wälzen Tonnen von Literatur. Dieser Fund ist definitiv nicht nur regional von Bedeutung", betont Himmelmann. Methoden der Forschung entwickelten sich weiter. "Insofern erwarte ich, dass es in Zukunft noch Neues gibt. Aktuell stehen einige Metallanalysen aus."

Vor allem ein Objekt beflügelt die Fantasie des Betrachters und elektrisiert auch Experten: der Klappstuhl. Himmelmann zufolge ein Unikat. "Weltweit ist kein weiterer Stuhl dieser Art erhalten, er ist nur von Abbildungen bekannt." Bald könne jeder, der sich dafür interessiere, alles genau nachlesen. "Die Abschlusspublikation, das dicke Buch über den Fund, ist in Arbeit. Wir erklären da wirklich jedes einzelne Stück."

In Trier ist dem Schatz Aufmerksamkeit gewiss. Fünf Monate vor dem Start der rheinland-pfälzischen Landesausstellung berichten die Organisatoren von großer Nachfrage. Mehr als 700 Exponate von 130 nationalen und internationalen Leihgebern sollen in der Sonderschau "Der Untergang des Römischen Reiches" vom 25. Juni bis 27. November zu sehen sein. Die Ausstellung geht einem großen Rätsel der Weltgeschichte nach: Warum ist das kulturell hoch entwickelte Reich untergegangen? Den Machern zufolge ist es weltweit das erste Mal, dass dieser Frage in einer Ausstellung nachgegangen wird.