Rhein-Neckar. (oka) Im Rahmen der RNZ-Serie "Bahn-Geschichten" berichtet Rentner Günter Köhler aus Heidelberg-Schlierbach über seine Fahrt mit der S-Bahn nach Mannheim.

"Es beginnt mit dem Drucken der Fahrkarte. Die Sonne scheint schräg auf das Display des Apparats; Kratzer und blinde Flecken trüben den Blick auf die Zeilen der Tabellen. Man tastet sich entsprechend dem Alphabet voran und kommt in diverse Tabellen von Tarifen. Man ist stolz, wenn in einem grünen Feld die Bezeichnung "Zahlung" erscheint. Der Automat ist sogar sehr zu vorkommend und gibt Restgeld heraus.

Der angekündigte Zug soll pünktlich kommen. Er kommt tatsächlich, nur drei Minuten später. Das ist verzeihlich. Die nächsten Stationen durchläuft er fahrplangerecht. Der erste große Halt in Heidelberg. Eine Lautsprecherstimme verkündet, dass der Zug "voraussichtlich" erst in 20 Minuten wegen einer Betriebsstörung der Bahnstrecke nach Mannheim weiterfahren wird. Für die Fahrgäste ist diese Ansage anscheinend wenig erregend. Man bleibt gelassen. Gespräche beginnen. Eine ältere Dame erläutert ihre Wanderungen mit der evangelischen Wandergruppe in den Tälern des hinteren Odenwalds. Ein Herr mit weißen Haaren, der ihr gegenüber sitzt, hört voller Interesse zu, denn auch er kennt so manchen Naturpfad in dieser Region. Man unterhält sich unter Kundigen.

Inzwischen öffnet sich ständig die Tür des Abteils. Räder werden in den Gang geschoben. Nach einiger Zeit dauert es dem Radfahrer zu lange mit der Abfahrt, und er schiebt das Rad wieder zurück auf den Bahnsteig. Eilige Reisende mit Koffern betreten den Zug und fragen, ob sie hier richtig seien. Man verweist sie auf die zeitliche Verzögerung. Das hat zur Folge, dass sie wieder aussteigen, im Blick etwas hilflos, denn eine weitere Möglichkeit ergibt sich nicht. So öffnen sich die Türen immer wieder. Menschen steigen ein, Menschen steigen aus. Ich höre ein Telefonat eines Herrn: "Ich bin hier in Heidelberg gelandet, nein, besser gesagt gestrandet!" Andere Züge fallen laut Lautsprecheransage aus. Der Sprecher entschuldigt sich im Namen der Bundesbahn. Manche Züge fallen völlig aus, werden zwar im Fahrplan genannt, doch im Lautsprecher und in der Zielanzeige nicht mehr erwähnt.

Später stehe ich dann in Mannheim auf dem Bahnsteig und erwarte meine Rückführung nach Heidelberg. Neben mir ein Herr mit entspannter Miene, der wie ich die zunehmende Zahl der Passagiere - gelandet oder gestrandet - beobachtet. Ich frage ihn, wie man denn dieses Chaos zwischen Ansage und ausgelassenen Informationen für den Reisenden werten könne. Er verweist auf das Internet. Er zieht aus seiner Tasche ein Smartphone und tippt auf das Display. Hier hätte man ja alle Informationen nachlesen können. Ich staune. Geht die Deutsche Bahn davon aus, dass der Sättigungsgrad mit Smartphones in der Bevölkerung einhundert Prozent beträgt? Ich habe kein derartiges Gerät. Ältere Menschen mit nicht mehr so guten Augen können sich bei den kleinen Zahlen und Schriften auch unmöglich orientieren.

Im Abteil auf der Rückfahrt, die nach langer Wartezeit endlich beginnt, pulsiert das Leben. Obwohl auf der Außenseite des Zugs der Schriftzug "Nicht einsteigen" zu lesen ist, strömten alle ins Innere des Waggons. Im Wagen verkeilen sich Fahrräder, für die in der S-Bahn eigentlich eigene Wagen bereitgestellt sind. Aber man stand eben so günstig, also fährt man durch die Tür hinein. Dort wird noch ein Kinderwagen mit Mutter und zwei Kindern eingekeilt. Der kleine Knirps von drei Jahren fährt dem Säugling im Buggy ins Gesicht. Dieser schreit jämmerlich. Die Mutter schimpft und ermahnt den Knirps, es doch zu lassen. Sie hätte es ihm doch bereits mehrfach verboten. Diesen kümmert es wenig.

Ein älterer dicklicher Herr mit Rucksack quetscht sich zwischen den Fahrrädern, dem Kinderwagen und dort verkeilt stehenden Gästen durch. Er müsse doch aussteigen. Man weist ihn darauf hin, dass der Zug doch noch fahre. Man wolle auch bei der nächsten Station aussteigen. Dieser aber zeigt Unverständnis und quetscht sich durch. Die Umstehenden grinsen, andere schütteln den Kopf.

Wie haben sich die Verhaltensweisen der Reisenden verändert. Ein Teil der mitfahrenden Jugendlichen bekommt überhaupt nichts vom Gedränge mit, denn sie sind virtuell vernetzt. Aus jeder Hosentasche oder auch Handtasche windet sich ein Kabel. Niemand sieht mehr sein Gegenüber, was mir persönlich immer so viel Spaß macht. Leider sind bei der Fülle an Menschen auch keine anregenden Gespräche von Nachbarn mehr zu belauschen.

Ein Fazit hatte meine Fahrt mit der Bahn heute: Ich merke, dass ich in einem anderen Jahrhundert groß geworden bin. Meine Zugfahrten hatten noch einen Zug von Romantik. Das Geräusch des gleichmäßigen Ratterns der Räder über die Gleise ergab noch eine Melodie. Die vorbeiziehende Landschaft bannte den Blick, keine weitere Ablenkung war gegeben."

Info: Über weitere Beiträge freut sich die Redaktion unter der E-Mail-Adresse rhein-neckar@rnz.de.