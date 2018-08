Heidelberg/Mannheim. (sha) Hubert Wadepohl aus Heidelberg berichtet über seine Fahrt von Hannover nach Heidelberg, die zunächst reibungslos verlief. Dann aber gab es in Mannheim Schwierigkeiten mit einem Anschlusszug ...

Auf der Fahrt von Hannover Hauptbahnhof nach Heidelberg-Kirchheim/ Rohrbach Anfang August erreichte der gebuchte ICE 273 nach fast vier Stunden Fahrzeit auf die Minute pünktlich um 22.43 Uhr den Mannheimer Hauptbahnhof - ein sehr gute, aber leider eher seltene Leistung der Bahn. Dort sollte die Reise laut Fahrplan und Ansage im ICE um 23.05 Uhr mit einem Zug der S 3 weitergehen.

Der stand bereits am Gleis 10 bereit und wurde dort auch entsprechend angezeigt. Allerdings wurde in den Waggons schon vor der Abfahrtszeit die Innenbeleuchtung abgeschaltet und ein "Nicht einsteigen"-Leuchtzeichen aktiviert. Dann wurde der Zug vom Bahnsteig abgezogen. Gegen 23.20 Uhr verschwand dann auch noch die Botschaft "S 3, Abfahrt 23.05 Uhr" von der Anzeigetafel am Bahnsteig. Ganz offensichtlich hatte "jemand" entschieden, den Zug still und leise ausfallen zu lassen. Keine Lautsprecheransage, kein Servicepersonal vor Ort. Einigen der über 100 Wartenden, darunter viele Fahrgäste aus dem ICE, gelang es schließlich, zwei in der Unterführung spazieren gehende Mitarbeiter des Servicepersonals der Bahn anzusprechen. Diese hatten allerdings keine Ahnung von einem Zugausfall, waren nicht Willens oder in der Lage, entsprechende Informationen zu beschaffen und reagierten dazu noch patzig auf die Anliegen der wartenden Fahrgäste.

Ähnliches gilt für die beiden Mitarbeiterinnen am "Service Point" in der Empfangshalle. Irgendwann fiel dann auch den beiden mobilen Servicemitarbeitern im Tunnel die große Menschenmenge am Bahnsteig 10 auf - aber anstatt zu helfen, zogen sie es vor, sich unauffällig zu verdrücken.

Nach einigem Chaos erfolgte dann die Weiterreise mit einem Zug der S 4 bis Heidelberg Hauptbahnhof (Ankunft circa 0 Uhr), wo ich auf dem verlassenen Bahnsteig eine weitere halbe Stunde auf den nächsten Zug der S 3 Richtung Karlsruhe warten durfte (Planabfahrt 0.34 Uhr, Ankunft in Heidelberg-Kirchheim/ Rohrbach dann um 0.40 Uhr).

Fazit: Nach einer sehr guten Leistung des Fernverkehrs wurde das Gesamtergebnis durch den Ausfall der S 3 und dazu noch durch das sonderbare Verhalten des Personals in Mannheim völlig verpfuscht.

Es geht aber auch anders: Der Zugführer einer in Mannheim auf dem Nebengleis einfahrenden Regionalbahn bemühte sich freundlich und intensiv, aber letztendlich vergeblich, mit Hilfe seines Mobiltelefons Auskünfte für die wartenden Fahrgäste einzuholen. Dies gehört sicher nicht zu seinen Aufgaben, aber er hat es dennoch versucht. Ich finde, so sehen vorbildliche Mitarbeiter der Bahn aus.