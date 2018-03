Von Alexander Albrecht und Anja Hammer

Meckesheim/Eschelbronn. Auch einen Tag nach dem schweren Unglück auf der Bahnstrecke zwischen Meckesheim und Eschelbronn stand René Faul am Sonntag immer noch vor einem Rätsel. "Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Die Ursache ist mir schleierhaft", sagte der neue und erst seit vergangenem Mittwoch amtierende Kommandant der Meckesheimer Feuerwehr auf RNZ-Anfrage. Und ein Mann, der als hauptberuflicher Polier und Tiefbauer über hohes technisches Verständnis verfügt und viel über Baustellen weiß.

Ein 56-jähriger Arbeiter war am Samstag in eine einige Tonnen schwere Schotterplaniermaschine geraten und eingeklemmt worden. Die Feuerwehr wurde laut Faul gegen 16.40 Uhr alarmiert und sei circa zehn Minuten später am Unfallort eingetroffen. Zunächst hätten sich die Kameraden bei den Arbeitern der Fremdfirma kurz informiert. Demnach hatte ein Fünf-Mann-Trupp mit seinen Gerätschaften auf dem gesperrten Abschnitt Gleise und Schwellen verlegt. Der 56-Jährige und sein Kollege befanden sich rund 600 Meter dahinter auf dem Schotterpflug.

"Vier bis fünf Kameraden haben sich nach der Befragung sofort daran gemacht, die Maschine teilweise zu zerlegen und auseinanderzuschrauben", sagte Faul. Binnen weniger Minuten sei es gelungen, eine "Trasse" zu dem Arbeiter freizulegen, durch die der Notarzt hindurch gekrochen sei. Leider habe der Mediziner um circa 17.10 Uhr nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Mit hydraulischem Rettungsgerät barg die Feuerwehr die Leiche in der mittlerweile ausgeleuchteten Einsatzstelle.

Womöglich kann der unverletzte Kollege des 56-Jährigen zur Ursachenforschung erheblich beitragen. "Er stand allerdings am Samstag noch völlig unter Schock, ebenso wie andere Arbeiter", sagte Faul. Ein Team der Feuerwehrseelsorge habe sich nach dem tragischen Geschehen noch mehrere Stunden lang um den Trupp gekümmert. Die Polizei zog zur Aufklärung der Hintergründe des Unglücks einen Sachverständigen hinzu, die Ermittlungen dauern an. Die Gleisarbeiten auf der Strecke zwischen Meckesheim und Aglasterhausen hatten am 9. März begonnen und sollten eigentlich noch bis Montag, 23. April, andauern. Der Unglücksort liegt, so René Faul, wohl "noch ganz knapp auf Meckesheimer Gemarkung". Eine nur wenige Meter entfernt liegende Brücke, die Landwirte nutzten, gehöre schon zu Eschelbronn.

Neben Kreisbrandmeister Udo Dentz machte sich auch der Meckesheimer Bürgermeister Maik Brandt am Samstag ein Bild von der Lage. Er war von der Feuerwehr verständigt worden und eine Stunde vor Ort. "Das ist normal, wenn so etwas Schlimmes passiert", so Brandt. Zur Ursache des Unglücks konnte er gestern auf RNZ-Anfrage ebenfalls nichts sagen. Er habe lediglich gehört, dass der Unfall kurz vor Schichtende passiert sei und die Arbeiterkolonne von außerhalb stamme. Es handle sich bei den Gleisbauarbeiten um eine Maßnahme der Bahn. Die Gemeinde musste zu Beginn lediglich bei der Umleitung eingreifen und nachbessern.