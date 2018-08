Bei diesen Temperaturen ein häufiges Bild: Freie Parkplätze am Bellamar in Schwetzingen sind schwer zu finden. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Überall purzeln in den Freibädern und an den Badeseen in diesem Sommer die Besucherrekorde. Auch im Schwetzinger Freibad Bellamar ist das so. "Wie haben bis jetzt für das Freibad 70.000 Besucher zu verzeichnen. In der gesamten Freibadsaison 2017 waren es 57.000 Besucher", erklärt Bäderleiter Alexander Happold. Im Bellamar gibt es Tickets für Freibad oder Hallen-Freizeitbad, oder eben beides.

"Es gibt aber Leute, die wollen auch im Hochsommer ihr beheiztes Wellnessbecken mit Sprudelbad", sagt der Bäderleiter. Allein am vergangenen Sonntag waren es im Freibad 3400 Besucher, die das kühle Nass im Bellamar suchten. Und mit den steigenden Besucherzahlen steigt rund um die Bäder die Parkplatznot. "Der Fahrer des Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen XY soll bitte sofort zu seinem Wagen kommen": Solche Durchsagen in Freibädern und Badeseen sind deshalb gegenwärtig keine Seltenheit.

In der Not stellen manche Zeitgenossen ihre Autos auch schon mal an Stellen ab, die nicht erlaubt sind. Der Parkplatz des Bellamars ist an heißen Tagen wie dem vergangenen Sonntag schnell zugeparkt, die Stellplätze am Minigolfplatz sind eigentlich für die Gartengolf-Anlage reserviert. Und der Ersatzparkplatz auf dem Gelände der Karl-Friedrich-Schimper-Realschule fällt gegenwärtig weg, weil dort eine Baustelle angesiedelt ist. Das verschärft die Parkplatzsituation rund um das Bellamar zusätzlich.

Auch im Freibad Ketsch ist man auf Rekorde eingestellt. "Wenn wir so weitermachen, knacken wir die 100.000 er Marke", meint Bäderleiter Patrick Berndt. Im Hockenheimer Aquadrom begrüßte man im Juli 57.359 Besucher. Ob das ein Allzeitrekord ist, konnte Bäderleiter Gregor Ries nicht auf Anhieb bestätigen. "Aber das ist schon sehr, sehr gut", sagte er. Gegenwärtig liegt man bei rund 222.000 Besuchern - mehr als im Vorjahr.

Auch am Aquadrom gibt es keinen einzigen Parkplatz zu viel. An guten Tagen werden die Stellplätze, die zur Verfügung stehen, extrem knapp: Das Aquadrom liegt direkt angrenzend an ein Wohngebiet, es herrscht also Parkkonkurrenz. "Aber wir haben trotzdem ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn", sagt Ries. Der Appell der Verantwortlichen im Bäderbetrieb an alle Besucher: Wer nicht von außerhalb kommt, sollte wenn irgend möglich auf das Fahrrad zurück greifen. Dann bleibt einem auch erspart, nach dem erquicklichen Bad in die glühend heiße Blechkiste einsteigen zu müssen.