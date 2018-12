Stuttgart. (run/van/dpa) Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat den Bahnverkehr in der Region stark getroffen. Es kam zu sehr starken Beeinträchtigungen im gesamten Regionalverkehr, im badischen Bereich war der Regionalverkehr fast komplett eingestellt. Der Fernverkehr war am frühen Montagmorgen deutschlandweit eingestellt worden. Seit 9 Uhr ist der Streik beendet und die Züge rollen wieder. Laut Informationen der Deutschen Bahn wird aber noch mehrere Stunden mit Verspätungen gerechnet.

Regionale Schwerpunkte in Baden-Württemberg waren die Regionen Rhein-Neckar und Karlsruhe, besonderes betroffen war der Bahn-Knotenpunkt Mannheim.

RNZ-Mitarbeiter Christofer Menges berichtete von starken Verspätungen zwischen Eberbach und Heidelberg. "Fast zwei Stunden stand der Zug in Hirschhorn", sagt er. Ähnlich war die Lage in Sinsheim. Melissa Alirizova aus Sinsheim saß dort in der S-Bahn fest. "Mehr als eine Stunde habe ich jetzt hier in der S5 Richtung Mannheim gewartet", sagte sie genervt.

Die Auswirkungen waren aber auch über die Landesgrenze hinaus zu spüren. Viele Züge endeten vorzeitig, da der Bahnverkehr in Bayern komplett eingestellt war.

Auch am Stuttgarter Bahnhof ging zeitweise nichts mehr. An den Anzeigetafeln waren zahlreiche ausfallende Züge oder etwa Verspätungen von 300 Minuten angekündigt. EVG-Mitglieder macht dort mit Transparenten auf ihre Forderungen aufmerksam. "Mehr für uns alle" stand darauf unter anderem geschrieben - verbunden mit der Forderung nach 7,5 Prozent mehr Geld.

Die EVG hatte zu dem bundesweiten Bahn-Warnstreik aufgerufen - wegen eines aus ihrer Sicht zu geringen Lohnangebots. Am Montag zwischen fünf und neun Uhr haben Arbeiter in ganz Deutschland ihre Tätigkeit niedergelegt.

Grund für den Warnstreik war der Abbruch der Tarifgespräche mit dem Bahn-Management. Am Samstag waren die Parteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen.

Auf folgenden Strecken in der Region gab und gibt es Beeinträchtigungen:

S1 S2 Homburg/Kaiserslautern - Mannheim - Mosbach - Osterburken

S3 S4 S33 Germersheim - Speyer - Mannheim - Bruchsal - Karlsruhe

RE4 RE14 Karlsruhe / Mannheim - Ludwigshafen - Mainz - Frankfurt

RB45 Neustadt - Bad Dürkheim - Grünstadt - Monsheim

RB46 Frankenthal - Grünstadt - Ramsen

RE6 RB51 RB53 Neustadt - Landau - Winden - Karlsruhe / Wissembourg

RB55 Landau - Pirmasens

RB65 Kaiserslautern - Bad Kreuznach - Bingen

RB2 Mannheim - Karlsruhe

RB 35 Alzey - Bingen(Rhein) Stadt - Eppelsheim(Rheinhess)

RB 63 Worms - Bensheim

S5 Meckesheim - Heidelberg - Sinsheim(Elsenz) - Bad Rappenau

S51 Meckesheim - Aglasterhausen - Heidelberg

S6 Mannheim - Worms - Mainz