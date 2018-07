Ab in den Urlaub! Passagiere laufen gestern über das Rollfeld des Baden-Airparks zu einer Maschine von Ryanair. An den ersten vier Ferientagen werden 20 000 Fluggäste erwartet. Foto: zg

Von Carsten Blaue

Rheinmünster. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ein RNZ-Leser aus Ziegelhausen wollte seine Tochter am Donnerstag zum Baden-Airpark nach Rheinmünster bringen. 13 Uhr war Abflugzeit.

Um 9.30 Uhr fuhren die beiden im Heidelberger Stadtteil los, sollte von der Zeit her locker reichen für die 104 Kilometer. Wären die Baustellen auf der A5 hinter Karlsruhe nicht. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke lotste Vater und Tochter bei Ettlingen runter von der Autobahn und führte sie schnurstracks zu einer A5-Auffahrt weiter südlich. Die war allerdings gesperrt.

Also über die Dörfer auf der Bundesstraße B3. 45 Minuten vor dem Start der Maschine kamen sie in Rheinmünster an. Drinnen im Flughafen wurde die Tochter schon ausgerufen. Am Check-in ging dann alles schnell und reibungslos.

Für alle Urlauber, die vom Baden-Airpark in die Ferien starten wollen, heißt das: Wenn man mit dem Auto kommt, sollte man mehr als genug Zeit einplanen. Und hat man den FKB (so der Code des Flughafens) erst mal erreicht, kann man sich wirklich auf die Ferien freuen, abheben und den Alltag hinter sich lassen.

Zwar könne man einen Parkplatz vor dem Terminalgebäude vorher reservieren, so Elke Fleig, die Sprecherin des Flughafens. Doch bei 3000 Stellplätzen sei es auch in der Hochsaison nicht schwer, einen zu finden - zu erschwinglichen Kosten. Im Flughafen versucht die Baden-Airpark GmbH schon zum Start des Sommerflugplans mit mehr Personal, dem Urlauberansturm gerecht zu werden.

Alleine an den ersten vier Ferientagen rechnen die FKB-Manager mit rund 20.000 Fluggästen. Am Sonntag werden alleine 6300 erwartet. Insgesamt zählt der zweitgrößte Verkehrsflughafen im Land jährlich rund 1,25 Millionen Passagiere.

Fleig weist darauf hin, dass es im aktuellen Flugplan immer wieder Veränderungen gibt. Wer nicht von seiner Airline oder dem Reiseveranstalter über den Stand der Dinge informiert wird, kann auf der Homepage des Flughafens unter www.baden-airpark.de und hier unter "Tagesaktueller Flugplan" nachschauen.

Wer im Flughafen Zeit sparen will, der sollte nach dem Check-in direkt durch die Sicherheitskontrolle gehen, empfiehlt Fleig. Für Reisende mit Sperrgepäck wie Golftaschen oder Fahrrädern gebe es zudem einen gesonderten Schalter.

Hinter den Kontrollen hat der Baden-Airpark für seine Gäste investiert. Inzwischen gibt es hier auch einen Biergarten und einen Spielplatz, um großen und kleinen Passagieren das Warten auf den Abflug zu verkürzen - sei es auf die Balearen oder Kanaren, nach Hurghada, Heraklion oder Thessaloniki. Auch die Insel Rhodos sowie Malaga, Sevilla, Porto und Lissabon werden angeflogen. Insgesamt sind es weit über 30 Ziele.

Hitzeschäden in der gut 3000 Meter langen und 45 Meter breiten Start- und Landebahn können den Flugplan nicht durcheinanderbringen. Denn diese besteht nicht aus Beton, der aufplatzen kann, sondern aus Asphalt. Um den geht es auch bei den Bauarbeiten auf der A 5. Hier will der Baden- Airpark am liebsten einen eigenen Anschluss. Doch das wird dauern.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe prüft den Wunsch und wird damit wohl erst Ende 2019 fertig sein. Und wie kam unser Leser auf der A5 nach Hause? Gar nicht. Denn er fuhr über das Elsass und Ludwigshafen zurück nach Heidelberg. "Das ging schneller", sagte er.