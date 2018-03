Blick auf ein Wohnhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) am 14.05.2016. Hier soll ein Mann sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen und getötet haben. Foto: Klaus Bolte/dpa

Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Vor knapp zwei Jahren ist die erst wenige Wochen "alte" Senna gestorben. Das Mädchen war vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal sieben Meter in die Tiefe gefallen. David L., der inzwischen 35-jährige Vater der Kleinen, hat vor dem Landgericht zugegeben, sein Kind "mit seinen eigenen Händen" getötet zu haben. Aber er bestreitet, dies mit Absicht getan zu haben.

Der Prozess gegen David L. war im vergangenen Jahr schon auf der Zielgeraden, als die Vorsitzende Richterin erkrankte und das Verfahren neu aufgerollt werden musste. Seit dem Auftakt der zweiten Runde Mitte Dezember ist Sennas Mutter Jesmira S. der Verhandlung ferngeblieben. Sie hatte ein bis Anfang März laufendes Attest vorgelegt. Der Grund: Die 22-Jährige hat in der Zwischenzeit ein Kind zur Welt gebracht. Heute und voraussichtlich noch an zwei weiteren Terminen im März muss die junge Frau wieder in den Zeugenstand. Und es kann davon ausgegangen werden, dass sie von David L.s Verteidiger Alexander Klein wie beim ersten Prozess jeweils stundenlang befragt werden wird. Der Anwalt aus Ludwigshafen dürfte abermals versuchen, die Glaubwürdigkeit von Jesmira S. zu erschüttern. Er wirft ihr Rachegelüste und "Belastungseifer" vor.

Frank Peter, der Anwalt von Jesmira S., sagt dagegen, es sei für seine Mandantin sehr belastend, das schreckliche Erlebnis nochmals vor Gericht durchleben zu müssen. Er ist wie Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz fest davon überzeugt, dass David L. vorsätzlich und in Tötungsabsicht gehandelt hat. Klein ist der Ansicht, der Mann habe den Säugling während einer "paranoiden Episode" fallen gelassen.

Dagegen sprechen die Aussagen eines zur Tatzeit in der Wohnung anwesenden Kumpels, der von einer "ausholenden Bewegung" sprach, und mehrerer Polizisten. Sie wollen vor dem Wurf von David L. den Satz "Jetzt mache ich den Rest" gehört haben. Sicher ist, dass der Angeklagte unter Kokaineinfluss stand, weshalb er vermindert schuldfähig sein könnte. Zudem hat er eingeräumt, Jesmira S., eine seiner Töchter aus einer vorherigen Beziehung und den Kumpel durch Messerstiche verletzt zu haben.

Eine Beamtin schilderte an einem Verhandlungstag im Januar, wie sie am 14. Mai 2016 zuerst die aus der Wohnung geflohene Mutter blutüberströmt auf der Straße und schließlich die kleine Senna im Hof fand. Dem Mädchen sei Milch aus dem Mund gelaufen, Versuche von ihr und einer Kollegin, das Kind wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Eine Richterin des Amtsgerichts Ludwigshafen, die David L. nach dessen Festnahme anhörte, berichtete, sie habe den Eindruck gewonnen, dass er aus Eifersucht gehandelt habe, aus Angst, dass ihn Jesmira S. verlasse und unter der Annahme, bereits von ihr betrogen worden zu sein. Er habe an diesem Abend "Klarheit" haben wollen.

Jesmira S. wird wohl auch noch am 14. und 20. März aussagen müssen. Das Urteil sollte eigentlich im August verkündet werden, Anwalt Frank Peter geht jedoch von einem späteren Zeitpunkt aus. So habe der Vorsitzende Richter Alexander Schräder bereits bei den Beteiligten wegen weiterer Verhandlungstage im September vorgefühlt.