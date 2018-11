Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Vor zweieinhalb Jahren starb die kleine Senna in Frankenthal. Ihr Vater, der heute 34-jährige David L., hat eingeräumt, dass ihm das knapp drei Monate alte Mädchen vom Balkon des ersten Stocks eines Mehrfamilienhauses gefallen sei. Das Baby stürzte siebeneinhalb Meter in die Tiefe - jede Hilfe kam zu spät. David L. spricht von einem furchtbaren Unglück.

Er stand an jenem Abend unter Kokaineinfluss und hat ebenfalls gestanden, zuvor seine damals 20-jährige Freundin - Sennas Mutter - sowie eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung und einen Kumpel durch Messerstiche verletzt zu haben. Letzterer will vor dem Tod des Babys eine "ausholende Bewegung" bei David L. beobachtet haben. Auch deshalb wertet Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz die Tat des "extrem eifersüchtigen" Mannes als Mord.

Warum ist immer noch kein Urteil ergangen? Der erste Prozess gegen David L. vor dem Landgericht Frankenthal war Ende September 2017 nach fast zehnmonatiger Verhandlungsdauer geplatzt. Grund war die längerfristige Erkrankung der Vorsitzenden Richterin. Die Neuauflage des Prozesses begann Ende vergangenen Jahres. Das Verfahren zieht sich in die Länge, weil Verteidiger Alexander Klein immer wieder Beweisanträge gestellt hat und Sennas Mutter aufgrund einer ärztlich bescheinigten posttraumatischen Belastungsstörung mehrfach nicht vernommen werden konnte. Ihr Anwalt Frank Peter gibt Klein eine Mitschuld an der psychischen Verfassung seiner Mandantin. Der hatte die junge Frau einige Male hart in die Mangel genommen und ihr Belastungseifer unterstellt. Peter wirft seinem Kollegen eine "menschenunwürdige Befragung" vor.

Weshalb hat Alexander Klein nun das Bundesverfassungsgericht angerufen? Der Anwalt klagt gegen die lange Untersuchungshaft seines Mandanten. Der 34-Jährige habe ein Recht darauf, dass das Verfahren schnellstmöglich durchgeführt werde. Es müsse mindestens einen Verhandlungstag pro Woche geben. Derzeit sei aber im Schnitt nur etwa ein halber wöchentlich vorgesehen, argumentierte Klein. Er fordert daher, dass sein Mandant vorläufig freigelassen werden sollte. Anwalt Frank Peter und Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz hatten ihrerseits dagegen Klein in dem Verfahren kritisiert, er würde Prozessverschleppung betreiben.

Wie geht es weiter? Dem Vorsitzenden Richter Alexander Schräder sind angesichts der Krankmeldung von Sennas Mutter die Hände gebunden. Zudem ist der für nächsten Montag angesetzte Vortrag des psychiatrischen Gutachters Peter Haag abgesagt worden. Er will seine Stellunganhme nach der Einlassung des Angeklagten aktualisieren. Dieser hatte über Klein ankündigen lassen, sich nach der vollständigen Befragung seiner Ex-Freundin zur Sache zu äußern.