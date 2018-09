Darmstadt. (dpa) Gut ein Jahr nachdem in Viernheim in einem Waldstück Babyknochen entdeckt wurden, wird weiter gegen die Mutter ermittelt. Bis zum Abschluss müssten weitere Ergebnisse abgewartet werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag.

Die Mutter saß seit April wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag an ihrem Sohn in Untersuchungshaft. Inzwischen sei die aus Mannheim stammende Frau in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Ein Pilzsammler hatte das Skelett des kleinen Michael Anfang September 2017 in einem Wald bei Viernheim entdeckt. Es steckte in einer Wickeltasche. Den Ermittlungen zufolge kam das Baby am 22. März 2017 auf die Welt und lebte mindestens drei Wochen.

Der Säugling soll bereits mit Drogen in Berührung gekommen sein. Auf die Mutter waren die Ermittler nach einem Hinweis aus Baden-Württemberg aufmerksam geworden.