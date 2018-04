Viernheim/Mannheim. (alb) Nach dem Fund von Säuglingsknochen im Wald bei Viernheim haben die Ermittler die Mutter des Jungen mit Hilfe eines DNA-Abgleichs ausfindig gemacht. Am Freitag hat der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann nun weitere Details in dem Fall bekannt gegeben. Danach sitzt die 31-jährige Frau bereits in Haft, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen konnte. Sie habe keinen festen Wohnsitz.

Mit der Auswertung ihrer E-Mails und Informationen aus ihrem Umfeld hoffen die Ermittler, den Tod des Jungen klären zu können. Die Mutter selbst habe sich noch nicht geäußert, sagte Hartmann. Ein Pilzsammler hatte vor rund sieben Monaten die Knochen des kleinen Michaels in einer Wickeltasche entdeckt. Der Junge habe mindestens drei Wochen gelebt. Jetzt müsse ermittelt werden, was in dieser Zeit passiert ist, erklärte der Oberstaatsanwalt. Die Todesursache sei noch unklar, und auch, ob das mit einem Babybody bekleidete Kind in einer Tasche starb oder mit dieser zum Fundort gebracht wurde.

Die Mannheimer Polizei hatte im Zusammenhang mit dem ungeklärten Fall einer Babyleiche im Pfingstbergweiher herausgefunden, dass die 31-Jährige am 22. März 2017 Michael zur Welt brachte. Nach der Geburt fehlte von dem Säugling jede Spur. Die Mannheimer Beamten gaben ihre Informationen an die Heppenheimer Kripo weiter, die einen DNA-Abgleich veranlasste. Der Mutter wird versuchter Totschlag vorgeworfen.