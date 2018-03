Von Olivia Kaiser

Mannheim. Trotz umfangreicher Befragungen und Ermittlungen gibt es immer noch keine relevante Spur im Fall des toten Babys, das vor circa sieben Wochen von einem Spaziergänger im Pfingstbergweiher im Süden von Mannheim gefunden wurde. Deshalb hat sich die Polizei dazu entschieden einen groß angelegten DNA-Test durchzuführen. Angesprochen sind etwa 900 Frauen aus den Stadtteilen Casterfeld, Mallau, Hochstätt und Pfingstberg, die zwischen 15 und 35 Jahre alt sind. Sie wurden per Brief aufgefordert, an einem Speichel-Test teilzunehmen.

"Das ist freiwillig", betonte Polizeisprecher Michael Klump. "Deshalb hoffen wir, das sich möglichst viele Frauen dazu bereit erklären." Niemand könne zur Abgabe der Speichelprobe gezwungen werden, erklärt der Polizeisprecher die Rechtslage. Das könne nur auf richterlichen Beschluss geschehen, und der werde nur dann erteilt, wenn sich bei der entsprechenden Person weiterführende Verdachtsmomente fänden. "Die von uns benachrichtigten Frauen sind aber in keiner Weise verdächtig", stellt Michael Klump klar. "Sie erfüllen lediglich die von uns festgelegten Kriterien."

Die wurden nach Wahrscheinlichkeit festgelegt. Studien, die sich mit dem traurigen Phänomen des Neonatizids - also wenn eine Mutter ihr Neugeborenes tötet - beschäftigen, besagen, dass sich der Ablageort häufig in der Nähe des Wohnorts der Mutter befindet. Laut Polizei gibt es weder Anhaltspunkte dafür, dass die gesuchte Mutter in der Nähe des Pfingstbergweihers wohnt, noch dass sie sich im genannten Altersspektrum befindet.

Deshalb will Michael Klump nicht ausschließen, dass es zu weiter gefassten DNA-Tests kommen könnte. Zuletzt hatte die Mannheimer Polizei vor etwa 15 Jahren zu einem solchen Test aufgerufen, nachdem eine Frau ermordet worden war. Die Ermittler haben sich zu dem Schritt entschieden, weil bis jetzt keine heiße Spur existiert.

Taucher haben den Weiher akribisch abgesucht, auch das Uferareal wurde nach Spuren durchkämmt. Da die Obduktion des weiblichen Leichnams ergeben hatte, dass das Mädchen nicht tot geboren worden war, geht die Polizei derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Wie lange die Leiche im Wasser gelegen hat, könne nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ebenso wenig das exakte Alter des Mädchens, so Klump.

So lässt sich die Tatzeit nur schwer eingrenzen. Und ein weiterer Punkt erschwert die Ermittlungsarbeit: Ein Merkmal bei Neonatizid ist, dass die Mütter ihre Schwangerschaft verheimlichen. Sie befinden sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Deshalb ist für die Polizei nicht nur der strafrechtliche Aspekt von Bedeutung, wie Klump betont: "Es ist möglich, dass sich die Mutter immer noch in dieser Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt."

Am Freitag veröffentlichte die Polizei ein Facebook-Video. "Das wurde bisher 170.000 Mal angeklickt", berichtet der Polizeisprecher. "Allerdings haben wir bisher auch auf diesem Weg keine brauchbaren Hinweise erhalten." Nun setzt man auf den DNA-Test.

Die angeschriebenen Frauen sind aufgerufen, sich am Wochenende in einer Einrichtung in einem der Stadtteile ihre Speichelprobe abnehmen zu lassen. Wo genau das passieren soll, möchte Klump nicht nennen. So soll die Privatsphäre der Frauen so weit wie möglich gewährleistet werden. Wann die Proben ausgewertet sind, steht nicht fest. Aber: "Die Ergebnisse der DNA-Tests werden zeitnah wieder vernichtet und nur für die Ermittlungen zu diesem Fall verwendet."