B39 bei Schwetzingen. (pol/rl/van) Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist es auf der Bundesstraße B39 zwischen Hockenheim und Schwetzingen in Höhe der Auffahrt zur Autobahn A6, zu erheblichen Staus gekommen. Laut Polizeibericht war kurz vor 16 Uhr ein 40-jähriger Motorradfahrer hinter einem Fiat von Hockenheim auf der Bundesstraße in Richtung Schwetzingen gefahren. Als die 58-jährige Fiat-Fahrerin an der Anschlussstelle zur A6 verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte das der Motorrad-Fahrer zu spät und fuhr dem Fiat ins Heck. Der Biker stürzte auf den Mittelstreifen, erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen und blieb liegen.

Um den 40-jährigen Biker nicht zu überfahren, musste auf der Gegenfahrbahn eine weitere Autofahrerin scharf bremsen, worauf ihr ein nachfolgender Kleinbus ins Heck fuhr, in dem mehrere Personen unterwegs waren.

Der schwer verletzte Biker erlitt mehrere Brüche und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ludwigshafen geflogen. Die 58-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beim Unfall auf der Gegenfahrbahn wurden im abbremsenden VW Caddy die 39-jährige Fahrerin leicht verletzt. Im auffahrenden Personentransportfahrzeug wurden der 69-jährige Fahrer, die 69-jährige Beifahrerin, ein 13-jähriger Mitfahrer sowie eine 17-jährige Mitfahrerin ebenfalls leicht verletzt. Alle wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am VW wurde der Schaden auf etwa 5000 Euro geschätzt, am Ford Transit entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Außerdem entstand am Motorrad Totalschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro, am Fiat wurde der Schaden auf rund 2500 Euro geschätzt.

Nachdem die B39 ist im Bereich der Unfallstelle in Richtung Schwetzingen einige Zeit voll gesperrt war, meldete die Polizei gegen 17.15 Uhr, dass beide Richtungsfahrbahnen wieder einspurig befahren werden konnten. Nach Räumung der Unfallstellen mussten die Fahrbahnen noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Um 20.03 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder vollständig freigegeben werden. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es in beiden Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Am frühen Morgen war an der Auffahrt zur A6 bereits ein Schwertransporter verunglückt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4045 zu melden.

Update: 7. März, 8.40 Uhr