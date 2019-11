Von Tim Kegel

Sinsheim. Der sechsspurige Ausbau der Autobahn A6 zwischen Weinsberg und Rauenberg bringt eine deutliche Mehrbelastung für Rettungs- und Bergungsdienste entlang der Strecke mit sich. Wie sehr sich die Baustellen auf die Unfallzahlen auswirken, war dieses Jahr gut zu beobachten. Zur „Buga“, der Bundesgartenschau in Heilbronn, wurden die Baustellen in eine Art Haltemodus versetzt. Die Autobahn war erstmals provisorisch auf sechs Spuren befahrbar. Und die schweren Unfälle und Staus gingen für ein halbes Jahr spürbar zurück.

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk sprechen heute von einer spürbaren Entlastung ab April. Aber seit Oktober, mit dem Ende der Buga und der Wiederaufnahme des Ausbaus, hat der alte Zustand wieder Einzug gehalten. Binnen weniger Tage krachte es mehrfach auf dem Abschnitt zwischen Rauenberg, Sinsheim, Bad Rappenau und Heilbronn. Oft zweimal am Tag.

Bilder wie die Frau, die in einer Nacht im Jahr 2018 beim Rasthof Bauernwald neben den Fahrzeugtrümmern verbrannte, zehren auch an hart gesottenen Profis. In Erinnerung bleibt auch der Auftritt von Michael Hess und Bernd Huber im Gemeinderat von Sinsheim. Der Stadt-Kommandant und sein Vize hatten an dem Abend 16 Einsatzstunden hinter sich – und zwei Tote aus Kleintransportern geborgen; eine Person am Morgen, die andere am späten Nachmittag. Blass und mit leerem Blick saßen Hess und Huber in der Runde. Für die 600 Feuerwehrleute in Sinsheim und den zwölf Stadtteilen wurde an diesem Abend zufälligerweise der Kauf neuer Ausgeh-Uniformen beschlossen.

Die Stadt Sinsheim lässt sich in Sachen Feuerwehr nicht lumpen, saniert sukzessive die Gerätehäuser und modernisiert den Fuhrpark. Im Haushalt 2020 wird einer neuen Feuerwache der Weg bereitet. Das Gelände für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt liegt direkt an der A6. Seit dem Jahr 2013 wurde die Zahl der Berufsfeuerwehrleute in Sinsheim von einer auf sechs Stellen erhöht, vier davon in diesem Jahr. Man ist sich der Lage an dem besonders unfallträchtigen Streckenabschnitt der Autobahn bewusst. Hess beschwert sich nicht. Er ist nach dem Praxistest während der Buga überzeugt, „dass der Ausbau der A6 den gewünschten Effekt bringt“.

Rund um die Uhr sind die Kameraden einsatzbereit. In Stress-Zeiten wie diesen zahle sich die Sinsheimer Strategie aus, Feuerwehr-Abteilungen in nahezu jedem Stadtteil vorzuhalten und zu fördern. Hierdurch könne man sich in Sachen A6 die Maßgabe erlauben, „dass nur raus muss, wer es sich zutraut“.

Berufsfeuerwehrmann Hess weiß aber, „dass es Tage gibt, an denen man dazu nicht in der Lage ist“. Und wer belastende Situationen erlebt hat, die Bilder nicht aus dem Kopf bekommt und Hilfe bei der Verarbeitung braucht, kann jederzeit auf das Team der Feuerwehrseelsorge zurückgreifen. Unfallschwerpunkte sind das Stauende im Bereich einer schnellen Kurve vor Sinsheim-Süd in Richtung Mannheim oder die „Flugplatz“ genannte Gerade nach einem Anstieg Richtung Heilbronn.

Regelmäßig kommt es dort zu schwersten Lkw-Unfällen oder solchen mit „verwegenen Autotransporten“ mit Klein-Lkw und teils doppelten Anhängern. Kracht es im Stau innerhalb der Baustelle, sind Hess und seine Truppe oft nicht gefordert. „Das macht uns die wenigsten Sorgen“, technische Hilfeleistungen seien in solchen Fällen wegen der geringen Geschwindigkeiten meist nicht erforderlich.

Die Situation auf der A6, sagen Feuerwehrleute, schlägt bei ihnen trotzdem hart durch. Einerseits wegen der ehrenamtlichen Struktur der Truppe, andererseits wegen insgesamt steigender Einsatzzahlen und Auflagen sowie der modernen und komplexen Technik von Fahrzeugen und Geräten mit großem Schulungs- und Fortbildungsaufwand. Neben der Dokumentation von Einsätzen hätten Sicherheitschecks und Wartungsintervalle an Bedeutung gewonnen.

Die Arbeit steige, auch wenn die Zahl der Brände nicht zugenommen habe. Unter den fast 400 klassischen Einsätzen der Feuerwehr Sinsheim waren im Jahr 2018 außerdem über 40 einfache Türöffnungen an Häusern und Wohnungen. Ein Höchststand. Auch im Ländlichen, so folgert man, wird das Leben anonymer, würden Haustürschlüssel nicht mehr beim Nachbarn deponiert. Nebenschauplätze zum A6-Alltag, die Kapazitäten binden.

Rund 30 Mal wurde das Technische Hilfswerk Sinsheim im laufenden Jahr in den Einsatz gerufen: „Ein starkes Drittel davon“ betreffe die A6, sagt THW-Leiter Patrick Bräunling. Seine Erfahrungen decken sich mit denen der Feuerwehr: „Die Buga war zu Ende, und schlagartig ging’s wieder los.“

Die Bundesbehörde – durchweg mit ehrenamtlichen Kräften besetzt – kommt dann zum Einsatz, wenn Unfallstellen mit schweren Trümmern, in komplizierten Lagen, etwa an Böschungen, oder bei Dämmerung und Dunkelheit geräumt oder ausgeleuchtet werden müssen. Am 24. Oktober gegen 7 Uhr waren vier Lkw und ein Transporter mit Wohnmobilen kollidiert; an dem Einsatz waren auch über 30 THW-Kräfte beteiligt. Gegen 15 Uhr wurden die „Blauen“ angefordert, „um 23 Uhr waren wir zurück“, sagt Bräunling. Wie Feuerwehrmann Hess betrachtet auch er „das Verständnis der Arbeitgeber“ für die ehrenamtliche Leistung ihrer Mitarbeiter als „wichtigen Teil der Rettungskette“ an der A6. Schließlich werden die Retter nicht selten mitten aus ihrem Arbeitsalltag heraus in den Einsatz gerufen.

Drei bis vier Minuten braucht das Rote Kreuz von seinem Sinsheimer Standort bis zur A6-Auffahrt, sagt Rettungsdienstleiter Ralf Dussinger, ähnlich sind die Reaktionszeiten auch bei Feuerwehr und Polizei. Die Zeitdauer bis zum Unfallort hänge dann stark von der Verkehrslage ab. Problem hierbei: Teile der zweispurigen Ausbaustrecke sind sehr eng; mitunter fast zu schmal, um eine Rettungsgasse überhaupt bilden zu können, etwa wenn Transporter Lkw überholen und Rückstau entsteht.

Grafik Unfälle auf der A5 und A6 in den Jahren 2017/18

„Schon die Anfahrt bedeutet enormen Stress“, schildert Dussinger, „und einen Riesen-Zeitdruck“. Ein Großteil der schweren Unfälle passiere zwar am Stauende. Trotzdem habe es „auch in jüngerer Zeit“ schon Einsätze gegeben, bei denen die Rettungskräfte zu Fuß und „schwer mit Ausrüstung bepackt“ zum Unfallort gestürmt seien. Oder sie rückten über die Gegenrichtung an.

Weil Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr gleichzeitig alarmiert werden, ist zu Beginn völlig offen, wer zuerst am Unfallort eintrifft und die Lage sichern und sondieren muss. Die große Geräuschkulisse, der vorbei rauschende Verkehr und die oft chaotischen Szenen vor Ort erhöhten die Belastungen, sagt Dussinger. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sind in Sinsheim permanent als hauptamtliche Kräfte im Regel-Rettungsdienst einsatzbereit und werden von Kollegen aus Wiesloch, Walldorf und Heilbronn unterstützt.

Ein Phänomen, von dem sowohl Hess als auch Bräunling und Dussinger berichten, ist respektloses Verhalten von Verkehrsteilnehmern: Besonders Eilige folgten dann schon mal den Einsatzfahrzeugen durch die Rettungsgasse; kürzlich seien Feuerwehrleute bei Bad Rappenau bespuckt und beschimpft worden. „Man hat den Eindruck, die Leute haben weniger Zeit“, bleibt Dussinger diplomatisch.

Große Strategie-Änderungen wegen der angespannten Lage auf der A6 gibt es bei den Rettungsdiensten nicht. Dies liege, heißt es einhellig, „an der Riesen-Erfahrung“, die man in den Jahren an der Autobahn gesammelt habe, an den daraus gezogenen Schlüssen und der aufgebauten Infrastruktur. Einsatzzentralen liegen oft in direkter Autobahnnähe, die Kommunikation unter den Organisationen sei hervorragend, sagt auch Feuerwehrkommandant Hess: „Das klappt sehr gut.“