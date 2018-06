Mannheim. (pol/mare) Aufgrund einer abgerutschten Böschung wurde die Autobahn A656 am Freitag gegen 19 Uhr zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Strecke am gestrigen Samstag, 19 Uhr, wieder freigegeben werden. Ein Teil der Böschung war rechts neben der Fahrbahn abgerutscht. Die Polizei hat den unterspülten Bereich mit Beton aufgefüllt. Größere Staus aufgrund der Sperrung gab es nach Angaben der Beamten offenbar keine.

Update: Sonntag, 3. Juni, 15 Uhr