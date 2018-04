Mannheim/Viernheim. (pol/mare) Zu einem Ladungsbrand auf einem Lastwagen-Anhänger kam es auf der Autobahn A6 am frühen Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war der Lastwagen vom Viernheimer Kreuz in Richtung Kreuz Mannheim unterwegs, als gegen 13.20 Uhr zwei Tonnen Holzfaserdämmplatten auf dem Anhänger in Brand gerieten.

Der 49-jährige Fahrer bemerkte den Brand, hielt auf dem Seitenstreifen an und konnte unverletzt das Führerhaus verlassen. Es entwickelte sich eine enorme Rauchsäule. Die verständigte Feuerwehr Mannheim konnte das Feuer kurz vor 14 Uhr löschen. Für die Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt worden. Zwischenzeitlich kam es zu etwa fünf Kilometern Stau.

Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Der Lastwagen und der Anhänger mit der beschädigten Ladung konnten wieder fahrtüchtig gemacht werden. Danach wurde das Fahrzeug von Abschleppunternehmen, Feuerwehr und Polizei von der Autobahn eskortiert.

Update: 10. April 2018, 17 Uhr