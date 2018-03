Heidelberg/Walldorf/Dossenheim. (pol/mare) Am Freitagnachmittag hat es auf der Autobahn A5 gleich zwei Mal gekracht. Das teilt die Polizei mit. Dabei ist jeweils ein Autofahrer verletzt worden, sie mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 13.30 Uhr kam es zwischen der Anschlussstelle Walldorf und der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost zu einem Auffahrunfall zweier Autos, wobei eines der beiden nach der Kollision in die Leitplanken geschleudert wurde. Beide Fahrspuren in Richtung Frankfurt waren blockiert. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt. Beide Fahrzeuge waren Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Strecke wurde gegen 15 Uhr wieder freigegeben. Der Rückstau betrug in der Spitze 13 Kilometer.

Einige Kilometer weiter kam es gegen 15.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Abfahrt Dossenheim ebenfalls zu einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge. Die Autos kollidierten auf dem linken Fahrstreifen, eine Person wurde leicht verletzt. Die Unfallaufnahme fand anschließend auf dem Standstreifen statt, sodass sich der Rückstau auf "nur" fünf Kilometer begrenzete. Ein Fahrzeug wurde angeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Der Unfall war gegen 16.50 Uhr aufgenommen und das Auto abgeschleppt. Anschließend wurde die Strecke wieder freigegeben.