Bad Rappenau/Heilbronn. (pol/mare/end) Im Baustellenbereich der Autobahn A 6 hat sich ein Auffahrunfall ereignet - schon wieder. Und abermals kommt es aktuell zu einem kilometerlangen Stau.

Was war diesmal geschehen? Auf’s Stauende im Baustellenbereich der A 6 ist am Freitagnachmittag ein Kühlzug mit Früchten geprallt und hat damit rund um Bad Rappenau für ein Verkehrschaos gesorgt: Der Auffahrunfall passierte nämlich kurz nach der Auffahrt Bad Rappenau in Richtung Heilbronn – dabei wurden zwei der drei Fahrbahnen komplett blockiert.

Und riesiges Glück im Unglück: Die Insassen der Lkw wurden nur leicht verletzt. „Vermutlich hat der Lkw-Fahrer nicht aufgepasst und das Stauende übersehen“, so ein Polizist vor Ort. Denn der spanische Fahrer rammte den Lkw vor ihm mit voller Wucht und traf ihn am Heck; er hatte er noch versucht, nach links auszuweichen. Die beiden Insassen im polnischen Lastwagen wurden bei dem Aufprall gegen die Frontscheibe geschleudert, sie erlitten dabei leichte Blessuren. Riesige Probleme bereitete allerdings die Räumung der Unfallstelle, denn die Bergungsfahrzeuge mussten entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Baustelle einfahren.

Auf eine harte Geduldsprobe wurden die Auto- und Lkw-Fahrer im Stau gestellt: Sie mussten zwischen Sinsheim und Heilbronn ausharren. Zwar wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausgeleitet, doch der Rückstau reichte bis Steinsfurt, das sind fast zwölf Kilometer. Auch brach der Verkehr auf der Umleitungsstrecke zeitweise zusammen. Auf der Gegenspur kam es wegen den Gaffern ebenfalls zu erheblichen Behinderungen. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Gegen 18.30 Uhr konnten die Laster geborgen und von der Fahrbahn weggeschleppt werden. Der übrige Verkehr kann wieder ungehindert fließen, der Stau löste sich auf.

Update: 15. Dezember 2017, 18.39 Uhr