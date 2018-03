Zu der Schlägerei war es in der Nacht auf Sonntag in der Ausstellungshalle (links) des Plankstadter Kleintierzuchtvereins gekommen. Vier Gymnasiasten wurden verletzt. Foto: Lenhardt

Plankstadt. (pol/mare) Sie haben sich gestellt: Die vier "Türsteher", die von der Polizei nach der Auseinandersetzung bei der "Stufenparty" eines Eppelheimer Gymnasiums am vergangenen Wochenende in den Räumen eines Kleintierzuchtvereins in Plankstadt gesucht wurden, haben sich bei den Beamten gemeldet. Und schon deren Identität barg Überraschendes.

Und so kam es: Die vier gesuchten "Türsteher" hatten über die Medienberichterstattung erfahren, dass nach ihnen gefahndet wird. So gingen sie zum Schwetzinger Polizeirevier.

Und siehe da: Bei den jungen Männern handelt es sich nicht um "professionelle" Security-Mitarbeiter, sondern um vier Heranwachsende aus Schwetzingen und Oftersheim, die von Mitgliedern des Organisationsteams der Party zur Einlasskontrolle aus deren Bekanntenkreis engagiert wurden.

Nach Ende des Einlasses waren diese vier "Einlasskontrolleure" zur Teilnahme an der Party eingeladen und hatten sich unter die Gäste gemischt. Bei dem Streit waren vier Jugendliche verletzt worden.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden die Ermittlungen gegen die vier jungen Männer aufgenommen.

Die Vernehmungen der Verdächtigen und der Geschädigten sowie weiterer Zeugen durch Ermittler des Polizeireviers Schwetzingen sind bislang noch nicht abgeschlossen. Von diesen Vernehmungen erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zum Geschehensablauf des Abends, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sie zur Tatbeteiligung Einzelner.