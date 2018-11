Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Fünfzig Archäologische Erlebnisorte zwischen Odenwald und Bodensee laden ein, erfahren oder erwandert zu werden. Jeder dieser Orte ist ein Fenster in die Vergangenheit, jedem ist ein Aufsatz in einem neuen Buch gewidmet, verfasst von den Mitgliedern des Förderkreises Archäologie in Baden. Sie stellen darin Ausgrabungsstätten vor, die ihnen besonders am Herzen liegen. Bekannte Orte sind darunter, aber auch solche, die gewissermaßen darauf warten, "entdeckt" zu werden.

Da schlummerten zum Beispiel bis 2013 frühkeltische Grabhügel im Neckar-Odenwaldkreis, ehe sie im Rahmen eines gemeinsamen Projektes der Stadt Buchen und der Landesdenkmalpflege vom Bewuchs befreit und neu dokumentiert wurden. Jetzt erinnern die Grabhügel an die frühkeltische Geschichte des Baulandes. Das Bezirksmuseum Buchen hat einen Flyer herausgegeben, dort sind auch Funde ausgestellt. Ebenfalls zu einer Exkursion ins Gelände wird die Erkundung der keltischen Viereckschanze bei Hardheim-Gerichtstätten: Der Wall hebt sich im Wald gut ab, wie überhaupt bei der Auswahl der "Erlebnisorte" im Gelände darauf geachtet wurde, dass sie sichtbar und auch für Nicht-Archäologen erkennbar sind.

Sein 50-jähriges Bestehen nahm der Förderkreis Archäologie in Baden zum Anlass für die Herausgabe des Bandes. Die Reisen in die Vergangenheit des badischen Landes starten im Odenwald. Hier haben Spuren des römischen Limes die Jahrhunderte überdauert, besonders am Kastellort Osterburken, der zum Unesco Welterbe gehört. Mit den "Mauerer Sanden und dem Homo heidelbergensis" beginnen die Beiträge zur Rhein-Neckar-Region. Es folgt für Heidelberg "Der Heiligenberg - Keltischer Zentralort, römisches Heiligtum, heiliger Klosterberg". Das römische Ladenburg und das Zisterzienserkloster Schönau schließen sich an, dort ist die Vergangenheit im heutigen Stadtbild noch gegenwärtig. Weiter geht die Zeitreise entlang des "Rheines Strand" - wie es im Badener Lied heißt - zum Mittleren Oberrhein und dort, um nur zwei Beispiele zu nennen, zum Michaelsberg bei Bruchsal-Untergrombach und zur Benediktinerabtei Schwarzach im Kreis Rastatt.

Im Kapitel Nördlicher Schwarzwald ist ein Beitrag dem historischen Wassersystem der Zisterzienserabtei Maulbronn gewidmet. Es geht von jungsteinzeitlichen Siedlungen oder bronzezeitlichen Pfahlbauten über keltische Ringwälle und Großgrabhügel bis hin zu römischen Bade-, Militär- und Stadtanlagen. Mittelalterliche Klöster und frühe Kirchen beschließen den Reigen durch die Zeiten. Mit der Klosterinsel Reichenau im Bodensee tritt noch einmal eine Unesco Welterbestätte in den Blick.

Erarbeitet wurde hier von Fachleuten aus dem Bereich der Archäologie eine auch für Laien anregende und lohnende Lektüre. Der Stand der Wissenschaft findet in gut verständlicher Form seinen Niederschlag. Mit dieser Publikation hat der Besucher eine ganze Reihe kompetenter Vor-Ort-Führer zur Hand. Wer die Stätten schon kennt, wird vielleicht angeregt, sie wieder einmal zu besuchen.

Das Buch ist reich ausgestattet mit historischen und aktuellen Fotografien, Skizzen, Karten und Darstellungen der Funde. Viel Sorgfalt wurde darauf verwendet, das Auffinden der Orte auch im Gelände zu erleichtern: In einem übersichtlichen Anhang sind Geo-Daten aufgelistet. Die entsprechenden Museen samt Öffnungszeiten sind ebenfalls verzeichnet. Anfahrtshinweise für öffentliche Verkehrsmittel und mit dem Auto komplettieren die Angaben. Wer tageweise oder im Urlaub aktiv werden will, findet hier reichlich Vorschläge für Geschichts-, Kultur-, Landschafts- und Naturerlebnisse: Vom gepflegten Museumsbesuch bis zur GPS-gestützten Exkursion ist alles möglich.

Info: "Archäologische Erlebnisorte zwischen Odenwald und Bodensee": Herausgegeben zum 50-jährigen Bestehen des Förderkreises Archäologie in Baden e. V. von Gabriele Seitz, 237 Seiten, 252 Abbildungen, ISBN 978-3-00-059218-8; zu beziehen über den Buchhandel, erhältlich auch im Museumsshop des Kurpfälzischen Museums Heidelberg oder über die Geschäftsstelle des Förderkreises Archäologie in Baden, Schiffgasse 10, 69117 Heidelberg.