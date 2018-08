Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Es läuft am Arbeitsmarkt in der Region: 2017 und die ersten sechs Monate des laufenden Jahres können sich definitiv sehen lassen. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, es gab einen Beschäftigungszuwachs. Und was macht der Chef der Arbeitsagentur Heidelberg? Bricht er in Jubel aus, ballt er die Faust? Nichts dergleichen: Wolfgang Heckmann stellt nüchtern fest, dass man vor neuen Herausforderungen stehe.

Er spüre bei den Betrieben eine leichte Unsicherheit, was die weitere Entwicklung angehe. Als Stichworte nennt er die defensive Wachstumsprognose der EU-Kommission und die Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft. "Auch in unserer Region gibt es viele kleinere und mittlere Betriebe, die exportorientiert sind", weiß Heckmann. "Ich hoffe, dass sie mit den aufkommenden Unsicherheiten zurecht kommen." Zählt er zu diesen Unsicherheiten auch den amerikanischen Präsidenten? Jetzt muss Heckmann doch vielsagend lächeln. Anschließend hat er im Gespräch mit der RNZ eine Halbzeitbilanz des Arbeitsmarktes 2018 gezogen.

"Auf uns warten neue Herausforderungen", sagt Agentur-Chef Wolfgang Heckmann.

> Situation am Arbeitsmarkt: In den ersten sechs Monaten hat sich der Bestand von arbeitslosen Personen von 15.239 im Januar auf 13.591 im Juni verringert. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 4,1 Prozent und im Juni bei 3,6 Prozent. Ende Dezember 2017, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigungsstatistik mit gesicherten Angaben, waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg 264.356 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Der gute Arbeitsmarkt habe sich auf alle Personengruppen in unterschiedlicher Stärke positiv ausgewirkt, betont Heckmann. Alle Bewerbergruppen - Jugendliche unter 25 Jahren, Ältere (50 plus), Schwerbehinderte und Langzeitarbeitslose hätten profitiert.

In Zahlen stellt sich dies wie folgt dar: Der Bestand von arbeitslosen Personen im Bereich 50 plus ist im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 243 Personen gesunken. Betroffen sind 5006 Menschen. Der Bestand von schwerbehinderten Personen ist um 64 auf 1448 Personen gesunken. Im Bereich U 25 waren im Juni 1029 Personen registriert, 82 weniger als im Vorjahr. Im gleichen Monat waren 4416 Personen im Agenturbezirk langzeitarbeitslos, 299 Personen weniger als 2017.

> Die Lage bei den Jobcentern: Auch die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bereich SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende/Hartz IV) hat sich in beiden Jobcentern - Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis - verringert. Insgesamt liegt die Zahl im Juni bei 22.086 Personen, das sind 686 weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Arbeitslosen in der Grundsicherung lag im Juni bei 7981 Personen und damit um 611 unter dem Wert vom Vorjahr. Im Gebiet des Jobcenters Heidelberg wohnen davon 1753 Personen, im Gebiet des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis 6228.

Ein Großteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten werde nicht als arbeitslos gezählt, erläutert Heckmann, weil diese mindestens 15 Wochenstunden erwerbstätig sind, kleine Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder sich noch in der Ausbildung befinden.

> Qualifizierung: Ein Hauptaugenmerk legt die Arbeitsagentur weiter auf die Qualifizierung - besonders bei Personen ohne Berufsabschluss oder mit unzureichenden Kenntnissen. Dies sei enorm wichtig, sagt Heckmann. Denn die statistische Auswertung zeige, dass 46 Prozent der Arbeitslosen über keine Ausbildung verfügten. Im Gegensatz dazu erforderten aber 73 Prozent der Stellen eine mindestens dreijährige Ausbildung. "Die Aufgabe der Agentur für Arbeit und der Jobcenter ist es, mit guter Beratung die Bewerber von der Notwendigkeit einer Qualifizierung zu überzeugen", betont der Agentur-Chef. Eine gute Ausbildung sei die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.

> Job-to-Job-Vermittlung: Seit Januar gab es 23.393 Zugänge in die Arbeitslosigkeit und 23.841 Abgänge. "Das zeigt, dass nach wie vor viel Bewegung im Arbeitsmarkt ist", stellt Heckmann fest. Der Bestand an Arbeitslosen sei gesunken - die Arbeit der Agentur werde, im Gegensatz zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit, individueller und beratungsintensiver. "Wir möchten unsere Kunden möglichst früh wieder in Arbeit bringen", sagt der Agentur-Chef. Bei dieser sogenannten Job-to-Job-Vermittlung setze man darauf, die Menschen aktiv einzubinden. So könnten sie sich im "Berufenet" und "Kursnet" über berufliche Perspektiven informieren oder über die Jobbörse eine neue Stelle finden.

> Ausbildung: Die Berufsberatung soll noch mehr Jugendliche erreichen, gibt Heckmann die Losung in diesem Bereich vor. Auf dem Weg von der Schule in den Beruf solle kein Jugendlicher verloren gehen. "Daran arbeiten wir zusammen mit unseren Partnern - den Schulen, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer." Die Berufsberater der Agentur für Arbeit Heidelberg unterstützen Schüler bei der beruflichen Orientierung und helfen bei der Ausbildungsplatzsuche, erläutert Heckmann. "Und mit einer Einstiegsqualifizierung können sie sich für den jeweiligen Betrieb empfehlen."

Im Juni lag der Bestand von gemeldeten Ausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit Heidelberg bei insgesamt 2997, das sind acht Prozent mehr als im Vorjahr. Davon stehen derzeit noch 1411 für geeignete Bewerber zur Verfügung. Im gleichen Zeitraum meldeten sich bislang 3259 Jugendliche, die eine Ausbildung machen möchten. Das sind 28 weniger als im letzten Jahr. Noch auf der Suche nach dem für sie richtigen Ausbildungsplatz sind davon 1349 Jugendliche.

> Integration Point: Eine schnelle und dauerhafte Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und damit in die Gesellschaft ist das Ziel des sogenannten Integration Points. Stand 30. Juni werden hier 2820 Personen betreut. 2018 sind 255 Personen in den Arbeitsmarkt integriert worden.