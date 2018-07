Schwetzingen/Plankstadt. (pol/mare) Ein Unbekannter versuchte am Samstagmorgen, mehrere Apotheken in Schwetzingen und Plankstadt auszurauben. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann ging in mehrere Apotheken und verlangte dort rezeptpflichtige Medikamente, ohne jedoch ein Rezept vorzeigen zu können. Deshalb wurde ihm die Herausgabe immer verweigert.

Als er zum dritten Mal in eine Apotheke in Plankstadt gegangen war, eine Angestellte auf, ihm die Medikamente auszuhändigen. Er bedrohte sie mit einer Spritze und drohte, zuzustechen, falls er die Medikamente nicht bekäme. Er wurde von der Angestellten und Kunden aus der Apotheke gedrängt und flüchtete mit einem Fahrrad.

Danach ging der Täter vier Mal in eine Apotheke in Schwetzingen. Beim letzten Mal lief er mit einer Spritze in der Hand in Richtung eines Medikamentenschranks und versuchte, eine Schublade zu öffnen. Eine Angestellte zog ihn davon weg, worauf der Täter die Angestellte mit der Spritze stach und diese nach hinten auf den Boden umwarf.

Die Frau wurde leicht verletzt. Der Täter verließ danach randalierend die Apotheke.

Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, dunkle Augen, gelblich-weißes Gesicht. Er sprach Kurpfälzer Dialekt, trug eine dunkle Hose, dunkle Jacke, ein weißes T-Shirt und barfüßig Badeschuhe. Sein Fahrrad hatte eine weiße Lackierung.

Es wurden Ermittlungen wegen versuchtem schweren Raub aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.