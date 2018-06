Rhein-Neckar/Bensheim. (mare) Brummifahrer haben's schwer. Da sind sie meist die ganze Woche unterwegs, getrennt von den Familien, von der Verantwortung mit den gewaltigen Tonnen unter ihrem Sitz ganz zu schweigen. Und wenn's dann mal kracht wie auf der Autobahn A 6, werden sie schnell zu Prügelknaben. Da sei speziell den Fernfahrern jede Pause gegönnt.

Gönnen wollten sich 34 Lkw-Lenker auch ein freies Wochenende auf einem Rastplatz auf der A 5 bei Bensheim. Mit fatalen Folgen: Sie handelten sich nämlich Anzeigen ein - eben weil sie eine Pause eingelegt haben. Denn Ruhepause ist nicht gleich Ruhepause. Und das heißt für die Brummifahrer: Sie müssen sich auch durch den Paragrafendschungel mit Obacht manövrieren.

RNZOnline hat sich auf die Fährte der Lenk- und Ruhezeiten für Lastwagenfahrer gemacht und erklärt, warum den 34 Truckern die Mahlzeit unter der Motorhaube und die Nacht in der Laster-Koje zum Verhängnis wurde.

Aber der Reihe nach: Die Fahrtzeiten der Trucker sind durch das Bundesamt für Güterverkehr und EU-Richtlinien haarklein festgelegt. Dabei wird zwischen Lenkzeit und Ruhezeit unterschieden.

Der entscheidende Punkt nun für den Bensheimer Fall: Es wird zwischen Tages- und Wochenzeiten unterschieden.

Die Lenkzeit ist die Zeit, die die Fahrer tatsächlich fahrend hinter dem Steuer verbringen. Also etwa auch längere Wartezeiten an Ampeln oder im Stau. So darf ein Lkw-Fahrer innerhalb von 24 Stunden 9 Stunden hinterm Lenkrad sitzen - zweimal pro Woche darf er eine Stunde länger fahren. Dabei muss er aber spätestens nach 4,5 Stunden eine 45-minütige Pause einlegen - wobei er die Möglichkeit hat, diese Pausenzeiten zu splitten (auch diese Zeiten sind übrigens haarklein festgelegt).

Die Wochenlenkzeit wiederum beträgt maximal 56 Stunden. 90 Stunden sind während zwei aufeinanderfolgender Wochen möglich.

Und auch bei den Ruhezeiten wird die Tages- und Wochenunterscheidung gemacht. Elf Stunden Rast sieht die tägliche Ruhezeit innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus vor. Nach einer 6-Tage-Woche ist die "große Pause" von 45 Stunden Ruhe am Stück vorgesehen.

Hier liegt nun aber die Krux: "Der Aufenthalt und die Schlafkabine des Lastwagens sind nur für die tägliche Ruhezeit gedacht", erklärt Bernd Hochstädter vom Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt. Dann kann und darf ein Fahrer am und im Lastwagen essen, schlafen, sich eben erholen.

Ganz anders bei der "großen Pause" von 45 Stunden - hier gilt: Der Truck ist tabu. "Die Wochenruhezeit muss der Fahrer im Bett, Rasthof oder Hotel verbringen", so Hochstädter. Und genau das haben die 34 Brummifahrer nicht getan. "Deswegen wurden sie kontrolliert."

Die Lenkzeiten werden übrigens durch ein Kontrollgerät automatisch erfasst und überwacht. Die Kontrollgewalt dabei haben das Bundesamt für Güterverkehr und die Polizei. Und die hat davon in Bensheim gebrauch gemacht.