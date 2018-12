Plankstadt. (RNZ) Bezahlbarer Wohnraum in Plankstadt und der Region ist knapp. Mit dem Neubaugebiet "Antoniusquartier" am Westrand will die Gemeinde die Situation verbessern. Aktuell werden im Neubaugebiet von der Gemeinde an Privaterwerber 31 Grundstücke vergeben, darunter zwei Grundstücke für die Einrichtung von freistehenden Einzelhäusern, neun Grundstücke für Doppelhaushälften, zwölf Rheinhausendgrundstücke und acht Grundstücke für Rheinmittelhäuser.

Das Antoniusquartier liegt nicht nur verkehrsgünstig, sondern hat auch Einkaufsmöglichkeiten sowie eine Kinderkrippe, Kindergarten und die Humboldt-Grundschule in unmittelbarer Nähe. Die Kaufpreise (einschließlich der Erschließungskosten) betragen 499 Euro für die Rheinhausgrundstücke und 519 Euro für die Einzel- und Doppelhausgrundstücke. Bei allen Rheinhausgrundstücken muss ein Miteigentumsanteil von 1/20 (= 6,35 Quadratmeter) des zwischen den Reihenhauszeilen verlaufenden Wegs mit erworben werden. Eine gemeinsame Bewerbung um Bauplätze für eine Rheinhausgruppe oder ein Doppelhaus ist von Vorteil.

Mittlerweile sind die ersten Bewerbungen beim Bauamt eingegangen. "Wir führen aktuell viele Beratungsgespräche", berichtet Ursula Leitz, die für die Vergabe zuständig ist. Die Verwaltung freue sich über das große Interesse der Bevölkerung, betont sie. Zwischenzeitlich haben die ersten Erschließungsarbeiten begonnen. Der Spatenstich ist für Mitte Januar geplant.

Info: Die Grundstücksvergaberichtlinien, ein Bewerbungsbogen, ein Grundstücksplan mit den zur Verfügung stehenden, blau markierten Grundstücken und der Bebauungsplan "Antoniusquartier" sind hier abrufbar. Der Bewerbungsbogen und die erforderlichen Nachweise müssen der Gemeinde Plankstadt bis zum 31. Januar 2019 in Papierform zugesandt werden.