Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. "Das war eine super Veranstaltung, ideales Wetter zum Radfahren, keine Stürze oder gefährliche Situationen". So bringt Rolf Heutling die Stimmung bei der 23. Ausfahrt des Radtreffs Rhein-Neckar auf den Punkt. Die traditionelle Sportveranstaltung hätte eigentlich wie alle Jahre im Juli stattfinden sollen, musste wegen der Corona-Krise aber verschoben werden.

Es ist Sonntagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, als 330 Hobby-Radrennfahrer beiderlei Geschlechts nach ihrer sechseinhalbstündigen Ausfahrt in den Kraichgau das Racket-Center in Nußloch erreichen. Angesichts dieser Teilnehmerzahl kann wieder mit einer Spende von über 40.000 Euro für die Krebsforschung sowie die Betreuung krebskranker Kinder gerechnet werden, da die MLP-Stiftung als Hauptsponsor die Summe der Startgelder nochmals verdoppelt. Firmengründer Manfred Lautenschläger, früher selbst begeisterter Rennradler, hat sein Hobby inzwischen aufgegeben. Auslöser dafür war ein schwerer Sturz bei der Ausfahrt im letzten Jahr, bei dem er sich mehrere Knochenbrüche zuzog. Alles sei bestens verheilt, erfuhr die RNZ bereits beim Weihnachtskonzert im Racket-Center.

Von dort war der Pulk am Sonntag in Richtung Wiesloch, Östringen, Bretten, Bruchsal, Forst und dann wieder zurück gestartet. Der Rundkurs über 125 Kilometer und 1000 Höhenmeter führte auch durch kleinere Orte wie Zaisenhausen, Gochsheim, Obergrombach, Untergrombach, Stettfeld oder Zeutern.

In Bruchsal empfing Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick die Gruppe zur dreiviertelstündigen Mittagspause. "Sie hat sich richtig gefreut, dass wir da waren, alles war bestens organisiert", zeigt sich Rolf Heutling begeistert. Das sei auch beim 20-minütigen Getränke-Stopp in Gochsheim so gewesen.

Unverzichtbar: die Begleitung durch Polizei und DRK. Rolf Heutling würde an dem Nachmittag am liebsten alle umarmen, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben, auch die großzügigen Sponsoren. Stattdessen muss er Abstand halten. Bei der Pasta-Party im Garten des Racket-Centers herrscht Maskenpflicht. Zumindest beim Gang über das Gelände und beim Schlange stehen an der Speise- und Getränkeausgabe. "Ich glaube, ich komme heute wieder nicht zum Essen" befürchtet Heutling. Stattdessen schleppt er zusammen mit Geschäftsführer Matthias Zimmermann Kartons mit leckeren Lebensmitteln ran. Damit sollen die Geschenkkörbe für diejenigen gefüllt werden, die die Veranstaltung am Laufen halten.

"Das sah aus wie bei der Tour de France", kommentiert eine Frau die Ankunft der Gruppe vor dem Racket-Center. Man schaut durchweg in strahlende Gesichter von Menschen, die offenbar einen wunderbaren Tag an der frischen Luft hinter sich haben und gemeinsam durch eine herrliche Landschaft gefahren waren. Auch wenn das ziemlich anstrengend war: Irgendwie sieht man es keinem der Teilnehmer an.