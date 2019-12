Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar.Korruption, Urkundenfälschung im Amt, Verstöße gegen Datenschutzgesetze und Umsatzsteuerhinterziehung: Nach knapp sechs Jahren intensiver Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft bei der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim Anklage gegen drei Frauen und zwei Männer erhoben.

Worum geht es?Schon 2008 beschwerten sich deutschlandweit Behördenvertreter über die massenhafte Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen durch die Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch. Fachausschüsse von Bund und Ländern befassten sich mit der Angelegenheit, die Staatsanwaltschaft Heidelberg sah aber kein strafbares Handeln. Die Schilder sind dazu gedacht, Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten zu ermöglichen. Sie sind fünf Tage lang gültig und unterscheiden sich von "normalen" Kennzeichen, weil die Behörden nur den Halter registrieren und nicht das betroffene Auto.

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag berichtet, hat die Wieslocher Zulassungsstelle ab 2008 dem Heidelberger Unternehmer Berthold S., der im benachbarten Walldorf mehrere Briefkastenfirmen betreibt, in einer Vereinbarung einen Mengenrabatt auf die Kurzzeitkennzeichen eingeräumt. Statt den gesetzlich vorgeschriebenen 10,20 Euro pro Schild musste er lediglich die Hälfte bezahlen. Und nicht nur das: Ab Ende 2012 installierte und steuerte Berthold S. ein elektronisches Kundeninformationssystem, mit dem in der ganzen Republik rund 30 Kfz-Dienstleister die Kennzeichen aus Wiesloch erhielten.

Beantragt wurden die Kennzeichen meist für Menschen aus dem Ausland, die davon gar nichts wussten. Den tatsächlichen Bedarf prüfte die Zulassungsstelle nicht. Stattdessen begnügte man sich mit einer E-Mail nebst eingescannter Ausweiskopie des angeblichen Antragstellers, die in den Registern und Kfz-Papieren erfasst und eingetragen wurden. Die Aufträge wickelte eine eigens dafür in der Behörde eingerichtete, bis zu 30-köpfige "Briefgruppe" ab. Sie schickte laut Anklage von November 2012 bis Oktober 2014 insgesamt 188.628 HD-Schilder zu den privaten Kfz-Dienstleistern.

In 824 Fällen – das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs – kann die Staatsanwaltschaft Verstöße gegen das Bundes- und Landesdatenschutzgesetz nachweisen. Dabei verkauften die Dienstleister mit den gefälschten Papieren die Kennzeichen gewinnbringend für 100 bis 130 Euro pro Stück an die "Endkunden" weiter. Einige der Händler sind von mehreren Gerichten dafür bereits verurteilt worden, fast überwiegend zu Bewährungsstrafen.

Wer sind die Beschuldigten? Die Staatsanwaltschaft will neben Berthold S. auch dessen Ehefrau, eine Rechtsanwältin, einen Mitgeschäftsführer aus Hamburg sowie zwei ehemalige Führungskräfte der Wieslocher Zulassungsstelle auf die Anklagebank setzen. Unter der Ägide der beiden Behördenmitarbeiterinnen – eine wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe vom Dienst suspendiert, die andere innerhalb des Landratsamts versetzt – sollen Gebührenbescheide in Höhe von insgesamt 961.998,90 Euro erlassen worden sein.

Auf Grundlage der Vereinbarung mit Berthold S. aus dem Jahr 2008, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Das Motiv der Ex-Führungskräfte ist unklar. Persönliche Vorteile erlangt haben die Beamtinnen den Ermittlungen zufolge nämlich nicht. Das Duo wird aber auch bezichtigt, Berthold S. von Oktober 2009 bis Anfang November 2012 rechtswidrig 22.788 Auskünfte aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister erteilt zu haben. Im Gegenzug soll der Unternehmer auf Basis einer gesondert getroffenen Absprache insgesamt 48.978 Euro auf ein Konto des Landratsamts überwiesen haben. Auch diese Vereinbarung fällt laut Staatsanwaltschaft unter die Tatbestände Bestechung und Bestechlichkeit.

Schließlich hält die Anklagebehörde den Frauen vor, dass im Jahr 2014 zahlreiche Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Abgaseinstufung in der EU nicht mehr zugelassen worden wären, aufgrund der von Berthold S. und seinen Kunden gefälschten Papiere im Straßenverkehr unterwegs waren – mit den Stempeln des Rhein-Neckar-Kreises. Das ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft Urkundenfälschung im Amt beziehungsweise die Anstiftung dazu. Berthold S., seiner Frau und dem Mitgeschäftsführer aus Hamburg wird zudem Umsatzsteuerhinterziehung vorgeworfen. Nähere Angaben macht die Staatsanwaltschaft unter Berufung auf das Steuergeheimnis nicht.

Wie konnte es überhaupt zu dem Skandal kommen?Das wird die große Frage in dem Prozess sein, für den es noch keinen Termin gibt. Stefan Dallinger, seit 2010 Landrat, hat mit Recht darauf verwiesen, dass die Grundlagen für den Betrug vor seiner Amtszeit gelegt worden waren. Das Regierungspräsidium gab auf RNZ-Anfrage an, ab 2009 Weisungen an die Zulassungsstelle erteilt und auf Missstände aufmerksam gemacht zu haben. Warum der Skandal ab Ende 2012 richtig Fahrt aufnehmen konnte, ist unklar.