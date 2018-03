Von Karin Katzenberger-Ruf

Miltenberg/Eberbach. "Es gibt einen Himmel, das können Sie mir gerne glauben", sagt Bruder Paulus, als er sich mit einem herzlichen Handschlag von der Besucherin verabschiedet. Anderthalb Stunden hat der Einsiedler aus dem Odenwald von seinem Leben als Mönch außerhalb eines Klosters erzählt und, wie er meint, so viel geredet wie sonst in mehreren Wochen.

Der 54-Jährige wohnt seit Ende vergangenen Jahres auf dem Gelände einer ehemaligen fürstlichen Poststation zwischen Eberbach und Amorbach, die inzwischen als Gruppenhaus vermietet wird. So hat er trotz aller Abgeschiedenheit des Ortes Menschen um sich. Sein Tageslauf ist jedoch vom Gebet bestimmt. Am Karfreitag will Bruder Paulus, der als Markus R. in Offenbach geboren wurde, im Kloster Engelberg in Miltenberg am Main im wahrsten Wortsinn das Kreuz auf sich nehmen.

Und es bis zur Kapelle Maria Hilf tragen, dort beten und anschließend den Rückweg antreten. Das Holzkreuz aus zwei schweren Balken hat er gestrichen und mit einer Plastikplane verpackt, damit es vor Regen geschützt ist. Wie viel es wiegt, weiß er nicht. Aber hat sich nun mal vorgenommen, es die ein bis zwei Kilometer vom Kloster zur Kapelle zu tragen. "Mit Gottes Hilfe schaffe ich das", sagt Bruder Paulus.

Er ist oft bei den "Patres" von Engelberg zu Gast und froh, dass sie ihm die Aktion nach dem Karfreitagsgottesdienst ab 16 Uhr erlaubt haben. Das Kreuz wird mit einem Kleinbus zum Kloster transportiert und ist für die ersten paar Meter mit Rollen ausgestattet, damit der Steinboden keinen Schaden nimmt. Am Gottesdienst wird Bruder Paulus nicht teilnehmen. Er ist sich aber sicher, dass sich am Karfreitag zwischen 15 und 16 Uhr, also zur überlieferten Todesstunde Jesu, "der Himmel ein Stück öffnet".

Solche "Gnadenstunden" gebe es jeden Freitag und auch an Heiligabend, sagt er. Markus R. ging bereits auf die 50 zu, als er begann, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und diesen im christlichen Glauben fand. "Jesus Christus sitzt auf dem Thron in meinem Herzen", sagt er. Er glaubt an ihn als Sohn Gottes, an seine Auferstehung nach dem Tod am Kreuz, seine Himmelfahrt, seine Wiederkehr samt Jüngstem Gericht. Jesus ist für Bruder Paul Teil der Dreifaltigkeit mit Vater, Sohn und Heiligem Geist.

Das alles wird so auch im Gottesdienst oder im Religionsunterricht vermittelt. Nur, dass der Mönch, der vier Jahre in einem Kloster in England verbrachte und dort nicht die ewige, sondern "nur" die einfache Profess ablegte, weil er nicht an einen bestimmten Ort gebunden sein wollte, sein Leben nun ganz und gar Jesus zu Füßen gelegt hat.

Wie in einem Kloster betet Bruder Paulus mehrmals täglich für längere Zeit, das erste Mal um 4.30 Uhr. Vom Kraft des Gebets ist er überzeugt. Danach geht er hinter dem Haus Eichhörnchen und Vögel füttern. Für ihn ist das ein kleiner Beitrag, um die Schöpfung zu bewahren. Der Mönch hat aber noch ganz andere Pläne und möchte einen Orden gründen, deren Mitglieder für "die armen Seelen" im Fegefeuer beten. Das mag befremdlich klingen, doch dieser Ort der Reinigung für Verstorbene vor dem Übergang in die Glückseligkeit gehört zur katholischen Lehre.

Kommen Andersgläubige auch in den Himmel? Bruder Paulus geht von einem liebenden Gott aus, der niemanden verstößt. Er ist überzeugt davon, "dass der Mensch sich nicht selbst erlösen kann". Deshalb warnt Bruder Paulus vor esoterischen Praktiken, die, wie er glaubt, vom Satan als gefallenem Engel gesteuert sein könnten. Vielmehr wünscht er sich, dass jeder Mensch wenigstens einmal im Leben etwas über Jesus erfährt. Dazu will er - unter anderem - am Karfreitag beitragen.