Ludwigshafen. (dpa-lrs) Nach dem Großeinsatz der Polizei in einem Schulzentrum in Ludwigshafen wegen eines möglicherweise bewaffneten Jugendlichen geht die Suche nach dem Unbekannten weiter. "Wir haben bislang noch niemanden gefunden", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Nach wie vor seien die Beamten aber daran interessiert, die Identität des Jugendlichen zu klären.

Um ihn ausfindig machen zu können, habe die Polizei bei ihren Streifen einen intensiven Blick auf die Gegend, zudem stehe man mit der Schulleitung in Kontakt. Außerdem erhoffe man sich Hinweise aus der Bevölkerung, so der Sprecher. Der Unterricht an den beiden betroffenen Schulen mit insgesamt rund 1200 Kindern und Jugendlichen lief unterdessen am Donnerstag wieder normal.

Die Polizei hatte das Schulzentrum am Mittwoch großräumig abgeriegelt und das Gebäude mit einer Spezialeinheit durchsucht, nachdem die Zeugen von einem bewaffneten Jugendlichen berichtet hatten. Zwei Schülerinnen einer benachbarten Schule sprachen von einem etwa 13 bis 14 Jahre alten Jugendlichen mit braunen Augen und einem Rucksack. Die Aussagen hatten die Beobachtungen einer 34-Jährigen bestätigt, die kurz nach 7.30 Uhr einen etwa 14 Jahre alten Jugendlichen gesehen hatte, der mit einer Pistole in der Hand in Richtung Schulzentrum gelaufen sei.

Während des Polizeieinsatzes hatten sich die Schüler der beiden Schulen in ihren Klassenräumen verbarrikadiert. Auch bei der Räumung der Schulen hatten sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch aber keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage ergeben. Bei dem Einsatz war die Polizei mit fast 200 Beamten vertreten.