Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Wenn Gemeinderat Herbert Nerz (FDP) an den Alten Messplatz denkt, blickt er belustigt auf seine Schulzeit zurück. Er erinnert sich: Der Platz hieß damals, nach dem Krieg, nicht nur anders, nämlich "Neuer Messplatz". Er diente Nerz und anderen Schwetzinger Schülern vor allem als Bolzplatz, auf dem Kinder tobten und sich blutige Knie holten. "Diese Erde ist also blutgetränkt mit Schwetzinger Ehre", schloss der Liberale in der jüngsten Ratssitzung seine Anekdote unter reichlich Gelächter am Ratstisch. Doch dann machte Nerz Ernst: "Eine Bebauung wäre Wahnsinn. Platz ist etwas, was jede Stadt benötigt." Er kann beruhigt bleiben, denn die Bebauung des Alten Messplatzes ist erst einmal vom Tisch.

Schwetzingen. Am Alten Messplatz wird kein neues Hotel entstehen, die Planungen dafür wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Eis gelegt. Eine weitere erfreuliche Nachricht kommt vor diesem Hintergrund von der Stadt: Schwetzingen hat nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg auch im Jahr 2017 die 100.000- Marke bei Übernachtungen in Hotels geknackt. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei 1,6 Nächten. Damit bleibe Schwetzingen ein beliebtes Reiseziel, hieß es in einer Mitteilung. Im Vergleich zum Vorjahr verbrachten Besucher allerdings 1084 Nächte weniger in Schwetzinger Unterkünften. "Trotzdem ist die neue Statistik ein Zeichen für Kontinuität im Tourismus", sagte eine Sprecherin der Stadt für den Bereich Tourismusmarketing auf Anfrage der RNZ. Als Grund für die erfreulichen Besucherzahlen wird vor allem der Kulturtourismus mit dem Schwerpunkt auf Festivals angegeben. Die Stadt zeige Präsenz auf ausgewählten Messen und profitiere vom "gegenseitigen Umwerben" innerhalb der Region. Auch für 2018 stellte das Schwetzinger Tourismusmarketing positive Prognosen in Aussicht, auch wegen eines anhaltenden Urlaubs-Booms im gesamten Bundesland. (sbl)

In der jüngsten Ratssitzung hat das Gremium auf Antrag der Stadtverwaltung beschlossen, dass die Projektidee "Hotelansiedlung mit Tiefgarage und Stadthäusern" am Alten Messplatz nicht weiterverfolgt wird. "Man sollte davon Abstand nehmen. Die negativen Auswirkungen lassen sich nicht wegwischen", sagte Oberbürgermeister René Pöltl in seiner Erklärung. Gleichzeitig solle der Alte Messplatz aber insgesamt "städtebaulich aufgewertet" werden. Das heißt: Mit dem Beschluss ist die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, das eine Sanierung des Rothackerschen Hauses vorsieht. Außerdem soll die Fläche entlang der Invalidengasse bebaut und die Parkplatzfläche insgesamt aufgebessert werden.

Zu diesem Umdenken kam die Verwaltungsspitze, nachdem das Institut für Marketing und Kommunalentwicklung, Imakomm Akademie, Untersuchungsergebnisse zur Ansiedlung eines Hotels, einer Tiefgarage und einer Ergänzung von fünf Stadthäusern vorgelegt hatte. Die "negativen Auswirkungen" hätten demnach vor allem die örtliche Hotellerie getroffen. Im Papier ist von "Verdrängungswettbewerb" die Rede, innerstädtische Gasthäuser und Hotels sorgten sich um ihre wirtschaftliche Zukunft. Außerdem wären öffentliche Parkplätze weggefallen, die nur durch teure Tiefgaragenplätze ersetzt worden wären. Schon zu Beginn der Generalplanung waren Gemeinderäte und Bürger deshalb skeptisch. Das "seriöse" Angebot zur Bebauung kam bereits im Jahr 2015 von der Firma ISIN Consult, einem in Aalen ansässigen Unternehmen für Generalplanung und Architektur. "Die Unternehmer haben ein paar Jahre durchhalten müssen mit uns. Der Gemeinderat hat sich die Aufgabe nicht einfach gemacht", so Pöltl. Schon früh wurde der Sinn eines neuen Hotels hinterfragt, auf die wegfallenden Parkplätze hingewiesen.

Dementsprechend positiv stand das Gremium dem Beschlussantrag gegenüber - nicht zuletzt auch wegen mehrfacher Einwände aus der Bevölkerung. "Die Stadt hat eine soziale Verantwortung ihren Bürgern gegenüber, wenn sie Gebäude verkauft", mahnte Gemeinderat Karl Rupp (Freie Wähler).

SPD-Gemeinderat Robin Pitsch äußerte sich vor allem zu den künftigen Sanierungs- und Planungsideen. Dabei forderte der Sozialdemokrat die Verwaltung auf, das Rothackersche Haus zu sanieren. Im Raum steht eine Prüfvorlage zur Nutzung des Hauses, das seit 2004 leer steht, als Spargel- und Schwetzingen-Museum. Außerdem begrüßte Pitsch im Namen seiner Fraktion die Idee der Stadt, die Fläche der ehemaligen Spargelgenossenschaft entlang der Invalidengasse als Wohnprojekt zu nutzen. "So bleibt die Stadt an dieser Stelle Herr über die Mietpreise und kann aktiv bezahlbaren Wohnraum fördern", zählte er die Vorzüge städtischer Planung auf.

Jürgen Sommer (CDU) nannte den Messplatz ein "Filetstück der Innenstadt" und regte an, dass eine Bebauung künftig kein Tabu-Thema sein dürfe, sofern es einen Mehrwert gebe. Die Grüne Martina Blattner forderte, den Blick auch auf Begrünung auszuweiten, und Nerz schloss die Stellungnahmen mit der rhetorischen Frage: "Was wäre denn Spoleto ohne seine Piazzi?" Der Liberale kündigte an, jegliche Bauvorhaben abzulehnen. Nicht nur aus nostalgischen Gründen.