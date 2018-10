Schwetzingen. (hab). Im vergangenen Mai ist auf dem Gelände der alla hopp!-Anlage in Schwetzingen ein Blitz eingeschlagen. Die gesamte elektrische Anlage wurde dadurch lahmgelegt und weitgehend zerstört. Erheblich beschädigt hat der Blitz den Hauptverteiler, sämtliche Unterverteiler, Leitungen, Steckdosen und Schalter.

WC-Anlagen, Beleuchtungen, der Kiosk-Bereich und die DJK-Einrichtung können seither nur dürftig mit Strom versorgt werden. Man behilft sich mit Notlösungen. Der DJK Schwetzingen zum Beispiel ist seit Monaten ohne Stromversorgung und muss auf ein Notstromaggregat zurückgreifen. Als Ersatz für die nicht nutzbaren WC-Anlagen wurden Toilettenhäuschen aufgestellt.

Auch der Kioskbetrieb an der Anlage war lange eingeschränkt. Nach drei Wochen und ersten Reparaturarbeiten konnte der Kernbereich des Kiosks wieder in Betrieb gehen. Man wisse bis heute nicht genau, wo der Gewitterblitz eingeschlagen habe, sagte Oberbürgermeister René Pöltl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Man habe zwar Blitzableiter installiert, aber müsse prüfen, ob sich da eine Verbesserung erreichen ließe.

Bei einer Enthaltung stimmte das Schwetzinger Gremium jetzt einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 140.000 Euro zu, um die Schäden beseitigen zu lassen. Darin ist ein Puffer von 20 Prozent einkalkuliert - wegen der schwierigen Marktlage und der damit verbundenen hohen Preise der Handwerks- oder Tiefbaufirmen.

Die Höhe der Kosten liegt auch darin begründet, dass große Teile der Elektrik im Boden verlegt sind und die verschmorten Kabel alle ausgegraben werden müssen. Die Kosten für die Grabarbeiten sollen alleine bei 25.000 Euro liegen. Die Gebäude seien versichert, so Pöltl, die im Boden verlaufenden Stromkabel nicht. Die Versicherung der Stadt, der BGV, habe sich bereit erklärt, 25.000 Euro samt der Schadensermittlungskosten in Höhe von 10.478 Euro zu erstatten.