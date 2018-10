Von Marco Partner

Ludwigshafen. Das Unglück ereignet sich an einem gewöhnlichen Dienstagvormittag. Ein tonnenschwerer Container windet sich aus den Greifarmen des 45 Meter hohen Portalkrans und kracht mit voller Wucht zu Boden. Methanol entweicht, fängt sofort Feuer - und löst eine Kettenreaktion aus. Ein Lkw-Fahrer, der die chemische Fracht transportieren soll, gerät in Panik, braust davon und rammt zwei Kleinwagen. Die Folge: Acht Verletzte und ein großes Tohuwabohu. Doch das dramatische Szenario auf dem Tankcontainerlager der BASF ist zum Glück nur gespielt. Die Probe für den Ernstfall, um im Falle einer Katastrophe gerüstet zu sein. Weil jeder Handgriff, jede Sekunde zählt.

Jedes Jahr führt der Chemieriese neben kleineren, regelmäßigen Rettungssimulationen eine Großschadensalarmübung durch. Mit Feuerwehr, Rettungsdienst und weiteren Einsatzkräften rücken über 100 Helfer an, um ein routiniertes Verhalten einzustudieren, wo Hektik, Chaos und Verzweiflung herrschen. Zwar gibt es bei der simulierten Rettung keinen wirklichen Brand. Doch schon so wirkt das Schauspiel erschreckend: Einen der beiden Kleinwagen hat es aufs Dach gelegt, der Fahrer liegt eingeklemmt darunter. Rauchschwaden ziehen an der Unfallstelle auf, ähnlich wie bei einem Dampfer ertönt ein ohrenbetäubendes Nebelhorn. Der Typhon-Alarm, dem das Sirenenheulen der Werkfeuerwehr folgt. Und prompt sind die Brandschützer auch am Unfallort.

Kaum angerückt, werden die verletzten Personen geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. "Atemwege sichern, Blutungen stillen oder auch Wiederbelebung bei Herz-Kreislauf-Stillstand. Das können wir vor Ort machen. Sonst geht’s zur BG-Unfallklinik", verrät Facharzt Bernd Trauth, einer von acht BASF-Notärzten, die sofort an Ort und Stelle sind. Parallel versuchen die Feuerbekämpfer den Flammen Herr zu werden. 20 Kubikmeter Wasser pro Minute werden von allen Himmelsrichtungen auf den Brandherd geschossen. "Das entspricht ungefähr 100 Badewannen", veranschaulicht Gerd Fischer, der Leiter des Transport- und Tankcontainerverbunds.

Erst im Juni wurde das vier Fußballfelder große Tankcontainerlager für den Transport per Bahn und Laster eingeweiht. Es soll eine wichtige Drehscheibe für die 17 Millionen Tonnen chemischer Produkte wie Natriumlauge, Salzsäure oder eben Methanol werden, die jährlich bei der BASF ein- und ausgehen. Das Sicherheitskonzept sei vor allem auf zwei große Gefahrenpotenziale ausgerichtet: Dank einer Neigung werden mögliche austretende, giftige Flüssigkeiten in Sammelrinnen geleitet und in Rückhaltebecken untersucht, ehe sie an die Kläranlage abgeführt werden. Zudem wurden Flammenmelder installiert und bei Wasser entzündbare Stoffe wie Calciumcarbid von vornherein für die Lagerung ausgeschlossen. "Das wäre sonst der Super-Gau", so Fischer.

Doch schon so haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Aber erst beim Blick hinter die Kulissen wird deutlich, wie viele Zahnrädchen beim Katastrophenschutz ineinandergreifen. Sperrungen und Umleitungen werden errichtet. Mit den städtischen Feuerwehren aus Ludwigshafen, Mannheim und Frankenthal wird Kontakt gehalten, um im Bedarfsfall Verstärkung anzufordern. Und Manpower trifft auf digitale Hilfsmittel: Vor Ort wird ein Rettungsplan über die genaue Vorgehensweise beim Austreten von Methanol oder anderen Stoffen ausgedruckt. Auch die Standortsicherheit sammelt per Laptop alle Daten zum Unfallereignis und stellt fest, ob weitere Personen vermisst werden.

Eine Station weiter misst die Umweltüberwachung mögliche Grenzwertüberschreitungen giftiger Gase. Nicht nur die über 30.000 Mitarbeiter der BASF, sondern auch die Nachbarschaft muss im Notfall in Windeseile informiert werden. Gullys werden mit Gummikissen abgedeckt, sodass das Löschwasser keine gefährlichen Stoffe in die Kanalisation schwemmt. In dicken, roten Schutzanzügen gepackt, machen sich Spezialkräfte anschließend daran, die Leckstelle des Containers abzudichten. Bis hin zur Mitarbeiterbetreuung reicht die Vor-Ort-Versorgung. "Auch Leichtverletzte und Zeugen stehen unter Schock", weiß Wolfgang Klump vom Arbeitskreis Mitarbeiter- und Angehörigenbetreuung.

Nicht nur er erlebte, wie im Oktober vor zwei Jahren nach einer Explosion vier Mitarbeiter der BASF-Werkfeuerwehr und ein Matrose ums Leben kamen, nachdem ein Mitarbeiter einer Fremdfirma mit einer Flex ein falsches Rohr angeschnitten hatte. "Jeden Tag kommen Tausende Menschen zur BASF. Und wir wollen, dass sie auch wieder sicher nach Hause kommen. Für sie machen wir diese Großübungen", erklärt Werkfeuerwehrleiter Gert van Bortel.

Info: 2017 kam es bei der BASF zu zehn sogenannten Umweltereignissen, wie zum Beispiel durch einen Brand der Citral-Anlage oder durch Schwefelaustritt. Beim möglichen Austreten giftiger Stoffe ist die Umweltüberwachung unter Telefon 0621 / 60 40 40 erreichbar.