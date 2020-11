Herbert Würth (65) steht am Bahnhof in Biblis, wo der Atommülltransport am Montag ankommen soll. Er ist Sprecher des Bündnisses „Castor-stoppen“, das hier eine Mahnwache plant. Die massive Polizeipräsenz findet Würth „unverhältnismäßig“. Foto: Blaue

Von Carsten Blaue

Biblis. An diesem Montag werden im südhessischen Biblis sechs Castorbehälter mit hoch radioaktivem Müll aus der englischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield erwartet. Es ist die letzte Lieferung hierher. Die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf die Ankunft des Transports vor und zeigt schon am Sonntag Präsenz. Von den Atomkraftgegnern ist zu diesem Zeitpunkt nur der Sprecher der Initiative "Castor-stoppen", Herbert Würth, in dem Städtchen. Er sagt, er sei der "Vorbote" der Demonstranten und finde "unverhältnismäßig", was die Polizei da auffährt. Die Bibliser, die man trifft, halten es derweil für völlig richtig, dass der Atommüll ins Zwischenlager des stillgelegten Kernkraftwerks vor ihrer Haustür kommt.

Es ist ein stiller Sonntag in dem 9000-Einwohner-Städtchen an der Weschnitz. Auch die zahlreichen Mannschaftswagen der Bundespolizei, die langsam durch die Straßen rollen und an strategisch scheinbar wichtigen Plätzen stehen, stören die Ruhe nicht. Sie fallen eben auf. Genauso wie der Polizeihubschrauber über der Ortsmitte und die Polizeipferde. "Wir bereiten uns auf den Einsatz vor", sagt ein Polizist auf der westlichen Seite des Bahnhofs und beißt in sein Fertigsandwich aus der dreieckigen Plastikbox.

Auch die Polizeigewerkschaften hatten den Castortransport zu diesem Zeitpunkt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kritisiert. Sie befürchteten eine erhöhte Infektionsgefahr für die eingesetzten Beamten. Der Polizist aber sagt zwischen zwei Bissen: "Ich fühle mich nicht in Gefahr und habe keine Angst vor einer Ansteckung. Alle tragen Masken. Außer vielleicht, wenn man gerade mal was isst." Abgesehen davon sei ja auch alles ruhig: "Und das wird wohl auch so bleiben."

Herbert Würth steht auf der anderen Seite am Bahnhofsgebäude und schaut rüber zu den Polizeiwagen. "Ich wollte sehen, wie sich die Polizei vorbereitet." Und was er sieht, erinnert ihn an früher, als es bei Demonstrationen noch zu heftigen Zusammenstößen kam.

In Norddeutschland hätten sie jetzt sogar Wasserwerfer in Stellung gebracht. Dabei legt Würth wert darauf, dass sein Bündnis gewalttätige Aktionen ablehnt: "Unsere höchste Proteststufe ist der zivile Ungehorsam", sagt er. Würde also die geplante Demo durch die Straßen des Orts am Montag verboten, "dann machen wir sie trotzdem." Die Behörden werden sich laut Würth per Bescheid erst am Montagfrüh dazu äußern, ob "Castor-stoppen" seine Aktionen so durchziehen darf, wie geplant.

Dort, wo die Polizei am Sonntag am Bahnhof steht, wollen die Castor-Gegner eine Mahnwache abhalten. Zelte wollen sie aufbauen, warme Getränke anbieten und Info-Material verteilen. Wegen Corona habe man ein "Versorgungskonzept", sagt Würth. Am Montagmittag soll es losgehen mit dem Protest. Das Schiff sei "wider Erwarten" aber noch nicht vom Seehafen Barrow-in-Furness aus in Norddeutschland angekommen. Das wisse man von Kontakten in England und eigenen Beobachtern, so der Aktivist.

Würth ist 65 Jahre alt, war 40 Jahre lang für einen Automobilzulieferer tätig und steht mit seiner ruhigen, freundlichen Art kein bisschen im Verdacht, auf Gewalt aus zu sein. Dass Atomkraft aber gefährlich und für ihn ein energie-, umwelt- und verteidigungspolitisches "No-Go" ist, unterstreicht er kompromisslos. Und dass die Behälter selbst unsicher seien und Castortransporte nur der Ausdruck des ungelösten Problems der Endlagerung.

Die Atomkatastrophe von Tschernobyl von 1986 war für ihn der Impuls zum Engagement. Würth hat zwei Kinder. Eines davon ist in jenem Jahr geboren. Seitdem kämpft er und glaubt, damit auch heute noch etwas zu bewirken. Zumal es an Nachwuchs nicht fehle. Zwar seien seine Mitstreiter inzwischen alle 50 bis 65 Jahre alt. Unterstützung von Jüngeren komme aber aus der Klima- und Anti-Kohle-Bewegung. Würth ist überzeugt, dass die Energiewende bis 2035 gelingen kann, "wenn sie nicht ausgebremst wird." Und er glaubt auch, dass sein Bündnis die Interessen der Bürger vor Ort vertritt. "Von Neckarwestheim und Philippsburg weiß ich es. Hier erwarten die Menschen, dass der Atommüll verschwindet." In Biblis kenne er die Stimmung aber nicht ganz so genau, gibt Würth zu.

Nähert man sich der Stadt von der B44 her, sieht man nicht zuerst die vier Kühltürme des Kernkraftwerks, sondern die Kirchtürme der katholischen St.-Bartholomäus-Kirche. Gegenüber der eingerüsteten Fassade ist auf der anderen Straßenseite das italienische Restaurant "Bei Josef". Ein Bibliser hat hier das Mittagessen zum Mitnehmen geholt, verstaut alles im Kofferraum und sagt: "Wir haben immer mit dem Atomkraftwerk gelebt. Wenn wir aus dem Fenster schauen, können wir es sehen. Es ist richtig, dass wir den Müll nehmen müssen, bis ein Endlager gefunden ist. Aber Fukushima hat gezeigt, dass die Technologie nicht sicher ist. Daher war es richtig, alles abzuschalten."

"Mir wäre es lieber, es würde noch laufen", sagt ein 64-Jähriger. Er kommt gerade mit seiner Familie aus dem Lokal und redet sich etwas in Rage. "Ich habe im Kraftwerk gearbeitet, und wir haben immer viel für die Sicherheit getan. Anders als die Franzosen und Belgier. Wir haben in Deutschland ein anderes Verhältnis zur Sicherheit." Er habe ja nichts gegen Leute, die gegen die Atomtechnologie seien: "Aber ich habe kein Verständnis, wenn man gegen etwas demonstriert, das Geschichte ist." Man müsse die Kernkraftwerke sicher zurückbauen und den Müll sicher entsorgen. "Doch die haben dann bestimmt auch wieder was gegen ein Endlager. Mir ist jedenfalls völlig egal, wie viele Krawallbrüder da jetzt am Montag kommen."

Vor der Bahnhofskneipe, dem "Treff am Bahnhof", steht ein Mann und raucht: "Ich wohne seit 53 Jahren hier, mein Vater war Schreiner im Atomkraftwerk und wurde von den Gegnern dafür angefeindet. Sicher wäre es jetzt gefährlicher, wenn es noch in Betrieb wäre. Aber von den Castoren geht doch keine Gefahr mehr aus. Und außerdem muss der Dreck doch irgendwo hin." Er erinnere sich noch gut an Demonstrationen, bei denen bis zu 15.000 Atomkraftgegner in der Stadt gewesen seien. "Dreck haben die hinterlassen und Sachen kaputt gemacht." Würth sagt, es sei noch völlig offen, wie viele Aktivisten am Montag kommen. Es klingt eher unsicher, nicht wie eine Drohung.