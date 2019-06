Rhein-Neckar/Heidelberg. (cab) Wer schon mal das Glück hatte, bei einer Verlosungsaktion der RNZ im Rahmen der ADAC Heidelberg Historic Plätze im historischen Bus zu gewinnen, der schwärmt noch heute von einem unvergesslichen Tag auf der Oldtimer-Rallye. Mitten drin im Teilnehmerfeld erlebt man automobile Klassiker-Atmosphäre quasi hautnah. Auch dieses Jahr kann man mit etwas Fortune dabei sein und erneut kooperiert die RNZ hier mit dem ADAC Nordbaden: Im Gewinnspiel winken wieder drei mal zwei Plätze im "Kraichgau Spatz", einem bestens erhaltenen Mercedes-Bus O319 aus der Wirtschaftswunderzeit. In diesem begleiten die Gewinner den Oldtimer-Tross am Freitag, 12. Juli, quer durch den westlichen Rhein-Neckar-Kreis.

Um 12.15 Uhr werden die Gewinner ihren Reiseleiter Reiner Ueltzhöffer am Parkplatz des Technik-Museums in Sinsheim treffen. Von hier aus geht’s los. Eine Stunde später ist Zwischenstopp in Ziegelhausen. Hier gibt es für die Teilnehmer ein Gläschen Sekt, um ihre Wartezeit auf die ersten Oldtimer zu verkürzen. Übrigens wird auch für antialkoholische Getränke gesorgt sein.

Ein Höhepunkt wird anschließend wieder die Anfahrt auf den Heidelberger Marktplatz über die Alte Brücke sein. Im Herzen der Altstadt, vor dem Rathaus, ist Mittagspause. Die Gewinner können sich im exklusiven "Café Boxenstopp" stärken und erhalten dafür VIP-Pässe. Nach einer guten Stunde wird die Fahrt in Richtung Landgut Langenzell fortgesetzt, wo sich eine der Zeitkontrollen der Oldtimer-Rallye befinden wird. Zudem ist hier eine Wertungsprüfung. In gemächlichem Tempo steuern die Bus-Reisenden anschließend das Örtchen Spechbach an, das bei Fahrern und Fans besonders beliebt ist. Hier scheint für die ADAC Heidelberg Historic alles auf den Beinen zu sein. Die Stimmung ist einzigartig. Diese können die Gewinner knapp eine Stunde lang auf sich wirken lassen, bevor es zurück zum Ausgangspunkt der besonderen Rundfahrt geht. Diese endet gegen 17.30 Uhr auf dem Sinsheimer Museumsgelände. Auch für die Rallye-Teilnehmer ist an beiden Tagen hier das Ziel.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 22 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Historic sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Freitag, 28. Juni, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)