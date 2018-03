Von Armin Guzy und Angela Portner

Eppingen. Ein abgesagter Umzug hat gestern den Eppinger Marktplatz vollkommen gefüllt. Die Teilnehmer setzten durch ihre schiere Menge das deutliche Zeichen: "Wir lassen uns unsern Umzug nicht kaputtmachen!" Statt wie geplant durch die Leiergasse zu ziehen, hatten sich 800 bis 1000 Menschen vor dem Rathaus versammelt. Fröhlich, mit Guggenmusik, Polonaise und originellen Kostümen - und dennoch stand nicht das Feiern im Vordergrund. Der "kostümierte Spaziergang", zu dem der Leiergassenumzug kurzerhand erklärt worden war, war eher eine große, friedliche Demonstration.

Wie berichtet, hatten Stadt und Veranstalter den Umzug "aus aktuellem Anlass" am Freitag kurzfristig abgesetzt. Am Samstagabend wurden dann die sozialen Netzwerke aktiv, und eine nicht näher bekannte Gruppe rief in einer "Eilmeldung" zum "kostümierten Spaziergang" auf. Ab 13.30 Uhr strömten dann gestern "Spaziergänger" aus allen Richtungen in die Stadtmitte.

Viele Eppinger fühlen sich nach der Berichterstattung über den Vorfall beim Nachtumzug, bei dem eine junge Frau schwere Verbrühungen an beiden Beinen erlitten hatte, unter Generalverdacht. "Wir werden dargestellt als Gewalttäter und Säufer", echauffiert sich gestern ein "Spaziergänger". "Hier ist doch jetzt alles kaputt. Ihr habt das kaputtgemacht", ruft eine Frau in Richtung der Medienvertreter; "Wir brauchen euch hier nicht!" ist genauso zu hören wie "Lügenpresse".

Die Stimmung ist äußerst gereizt, auch wenn gefeiert wird. Seit Tagen zieht der Name "Eppingen" auch international Kreise, allerdings nicht wegen der Fachwerkkulisse oder der Gartenschau, die hier in drei Jahren stattfindet, sondern wegen eines nach wie vor nicht aufgeklärten Zwischenfalls beim Nachtumzug am Samstag vor einer Woche, bei dem zwei noch unbekannte "Hexen" eine 18-Jährige in einen Kessel mit heißem Wasser gestellt haben sollen. Andere Zeugen schildern den Vorfall als Unglück. Geklärt ist bisher wenig. Die Polizei spricht von langwierigen Ermittlungen. Die Absage des traditionsreichen Leiergassenumzugs der Kolpingsfamilie sollte die Stimmung vor diesem Hintergrund wieder beruhigen und einen neuerlichen Medienauflauf verhindern, hat aber das Gegenteil bewirkt. Zudem stehen nun möglicherweise beide Umzüge vor dem Aus. Das trifft die Karnevalisten ins Mark.

Und erzeugt eine Welle der Solidarität. In der Nachbarstadt Bad Rappenau hatte ein Vertreter der Narrenzunft "Sulmtäler Rumpelhex" beim Umzug am Samstag gelbe Glöckchen verteilt - als Zeichen gegen Gewalt. Auch in den sozialen Medien finden die Eppinger Unterstützung. Und beim gestrigen "kostümierten Spaziergang" betonte Michael Walczak von den Stockheimer Hexen, die wegen des Vorfalls extra nicht im Häs erschienen waren ("Wir wollen nichts provozieren"), dass der Leiergassenumzug ein friedlicher Familienumzug sei, der eine Zukunft haben müsse.

Dem stehen jedoch zahlreiche Kommentare in Internetforen gegenüber, die gegen Eppingen und pauschal gegen fast alle irgendwie am Nachtumzug Beteiligten Stimmung machen, durchaus auch mit justiziabler Hetze. Die Polizei hat Vorermittlungen eingeleitet, und bei den Mitgliedern beider Eppinger Hexenzünfte liegen die Nerven längst ebenso blank, wie bei Oberbürgermeister Klaus Holaschke und den Stadträten. "Kein Kommentar!" ist das Neutralste, was man derzeit zu hören bekommen. Viele machen ihrer Wut aber auch mit deutlichen Worten Luft - wenngleich manchmal ebenso pauschal gegen alle Medien, wie es vermeintlich die Medien gegen alle Hexenzünfte tun.

Der "kostümierte Spaziergang" machte deutlich, wie sehr die Eppinger am Leiergassenumzug hängen. "Ich bin saustolz hier zu leben", sagt eine Frau, die ihren Namen trotzdem nicht in der Zeitung lesen will. Der spontane Akt des zivilen Ungehorsams erinnere sie an ihre "Revoluzzer-Zeit." Und "Spaziergängerin" Andrea Hinger sagt: "Der Leiergassenumzug ist so toll, das darf man auf keinen Fall anfassen." Auf einem Leiterwagen steht "Je suis Leiergasse", auf einem anderen hat jemand hinter den Satz "Der Umzug ist tot" ein Fragezeichen gesetzt. Und dahinter: "lebt!"