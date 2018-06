Von Inge Hanselmann

Sinsheim. Was geschieht mit meinem leer gegessenen Joghurt-Becher, der alten Spraydose oder dem Kinderspielzeug aus Plastik, das ich in die Grüne Tonne geschmissen habe? Das und noch viel mehr hat jetzt eine Besuchergruppe der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd bei einer Betriebsbesichtigung der Abfall-Sortieranlage der AVR Kommunal GmbH in Sinsheim erfahren.

Was die rund 542.000 Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises in die "Grüne Tonne plus" werfen, das holt die AVR als Eigengesellschaft des Landkreises regelmäßig in allen 54 Gemeinden ab, erklärte Angelika Kerner, Abfallbeauftragte der AVR, den Besuchern.

Hintergrund Was gehört in welche Tonne? > In die Restmülltonne gehören alle Abfälle, die nicht weiterverwertet werden können, wie beispielsweise Asche von Kohle- und Ölöfen, Backpapier, Drahtstücke (kunststoffummantelt), Farbbänder, Feinstrumpfhosen, Flachglas (Fensterscheiben und Spiegelglas), Glasscherben, Glühbirnen, Gummihandschuhe, Halogenlampen, Hundekot, [+] Lesen Sie mehr Was gehört in welche Tonne? > In die Restmülltonne gehören alle Abfälle, die nicht weiterverwertet werden können, wie beispielsweise Asche von Kohle- und Ölöfen, Backpapier, Drahtstücke (kunststoffummantelt), Farbbänder, Feinstrumpfhosen, Flachglas (Fensterscheiben und Spiegelglas), Glasscherben, Glühbirnen, Gummihandschuhe, Halogenlampen, Hundekot, Hygieneartikel, Isolierstyropor, Kerzenwachs, Kehricht, Keramik, Musik-, Tonband- und Videokassetten, Porzellan, Schnur, Spülschwämme und -tücher, Staubsaugerbeutel, Watte, Windeln, Zahnbürsten und Zigarettenreste. > In die Bioenergietonne gehören alle biologisch abbaubaren und organischen Abfälle wie beispielsweise kleine Äste, Blumen, Blumenerde, Eierschalen, Essensreste, Fallobst, Fruchtschalen, Gartenabfälle, Gemüsereste, Gras, Kaffeefilter mit -satz, Laub, Nussschalen, Obstreste, Papierhandtücher, -servietten und -taschentücher, Rasenschnitt, Tee mit Filterpapier, Zimmerpflanzenreste, Zweige. Tipp: Lebensmittelreste kann man in Zeitungspapier einwickeln. Zeitungspapier ist kompostierbar und deshalb als Strukturmaterial im Biomüll bestens geeignet. Es saugt die Feuchtigkeit des Biomülls auf und verhindert dadurch Geruch. Hinweis: Auf keinen Fall darf man Kunststofftüten - auch nicht kompostierbare Tüten aus Kunststoff - für die Sammlung der Bioabfälle verwenden. Kunststoff ist nicht kompostierbar und verhindert den Rotteprozess. > In die Grüne Tonne plus gehören alle Verpackungen (häufig mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet) und sonstige verwertbare Gegenstände aus Kunststoff, Metall oder Papier wie beispielsweise Papier: Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Kartonagen, Illustrierte, Papiertüten, Schachteln, Wellpappe, Verpackungen: Getränkedosen, Folien und Foliensäcke, Milch- und Saftkartons, Joghurt-, Quark- und Sahnebecher, Blumentöpfe aus Kunststoff, Cremedosen und -Tuben, Eimer und Dosen (leer), Tuben, Verschlüsse und Deckel für Glasflaschen, Styroporchips, Tragetaschen, Wasch- und Putzmittelbehälter. Metall: Alufolie, Nägel, Schrauben, Armaturen, Spraydosen (leer), Metalltöpfe, Pfannen. Kunststoffteile: Plastikschüsseln, Kinderspielzeug, Einweggeschirr und -besteck. Tipp: Verpackungen (beispielsweise Joghurtbecher) müssen nicht ausgespült werden - restentleert beziehungsweise löffelrein genügt. Hinweis: Bitte die Gegenstände lose und nicht in Tüten verpackt in die Tonne werfen, damit die Abfälle besser sortiert und dem jeweiligen Material zugeordnet werden können. RNZ

Das Einzugsgebiet reicht von Laudenbach im Norden, von Eberbach im Osten, von Brühl im Westen bis nach Sinsheim am südlichen Rand, wo die einzige Wertstoffsortieranlage betrieben wird. Die riesigen Sattelzüge, die immer wieder an der Gruppe vorbeifuhren, bringen den gesammelten Wertstoffmüll von den Zwischenlagern in Hirschberg, Wiesloch und Ketsch schließlich nach Sinsheim, erläuterte die Abfallbeauftragte. Aus der näheren Umgebung liefern die Müllfahrzeuge direkt an.

Der bunt gemischte Inhalt der zahllosen Grünen Tonnen wird in der großen Halle auf dem Gelände der Kreismülldeponie abgekippt. Ein Radlader schiebt die Haufen in die hochreichenden Schüttabteile zusammen. "Ist ja irre, was da alles drin ist", spricht VHS-Leiterin Barbara Coors aus, was alle denken. Die Gruppe ist an die aufgetürmte Halde herantreten und betrachtet das Sammelsurium: Tetrapacks, Papier, Planen, eine Isomatte, ein Kunststoff-Blumentopf, Einwegteller samt Dönerrest in Alufolie, ein Rätselheftchen - insgesamt eine gewaltige Vielfalt.

Portionsweise wird das Gemisch nun auf ein Förderband geladen. In der ersten Sortierkabine sondern Mitarbeiter heraus, was an großen Teilen sofort auffällt und fälschlicherweise im grünen Müll gelandet ist: ganze Teppiche, Holzteile, Autobatterien, Flüssiggasflaschen - manchmal sogar tote Tiere. Auch große Kartonagen und gelegentlich eine Grüne Mülltonne, die ein Müllfahrzeug verschluckt hat, werden herausgezogen.

Plastiksäcke, in denen Müll verpackt wurde, werden im sogenannten Sackaufreißer geöffnet. Die restliche Menge geht durch rotierende Trommelsiebe, wird so gelockert und nach Größe getrennt. Auf den folgenden Schrägbändern wird nach Gewicht "geschieden".

Dann beginnt die maschinelle Sortierung: Magnete entnehmen eisenhaltige Metalle; Aluminiumhaltiges wird im elektrischen Wirbelstromfeld ausgeblasen. Im Infrarotlicht verschiedener Wellenlänge werden unterschiedliche Papier- und Plastiksorten erkannt. Es ist ein ausgeklügeltes System von Transportbändern, das der Müll Stufe für Stufe durchläuft. Letztlich gelangt er gut vorsortiert in die gläserne Halle, wo Mitarbeiter an den Bändern stehen und per Hand die restliche Sortierung vornehmen. Ziel ist es, die Fehlwürfe unter zwei Prozent zu halten.

Als die VHS-Gruppe vorbeikommt, stehen die Maschinen zu Wartungszwecken ausnahmsweise still. Der hier übliche Lärm hätte ausführliche Erklärungen schwierig gemacht, berichtet Angelika Kerner. Man spürt, dass der Raum klimatisiert ist. Eine Entstaubungsanlage sorgt für die Qualität der Atemluft. Am Ende des Sortiervorgangs werden die möglichst sortenreinen Wertstoffe zu Ballen gepresst, etikettiert, auf der Freifläche oder in der Halle zwischengelagert und später je nach weiterer Verwendung abholt.

Rund 60 Prozent ist Papier und kann großteils recycelt werden, zehn Prozent sind Kunststoffe und fünf Prozent aussortiertes Metall. Ungefähr ein Viertel der angelieferten Menge bleibt als Restmüll übrig. Dazu gehört beispielsweise der leere Joghurtbecher, falls der Aludeckel vor dem Wegwerfen nicht entfernt wurde, oder die Getränkeverbundverpackung, die prall gefüllt mit anderen Abfällen in der Tonne lag.

Fazit: Je besser jeder einzelne Nutzer des Sammelsystems seinen Müll trennt, desto höher ist die Ausbeute und die Qualität der gewonnenen "Sekundärrohstoffe". > s. Hintergrund