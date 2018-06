Die Anwohner an der Abfallaufbereitungsanlage der Firma Delvanis haben eine Initiative gegründet. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Reilingen/Hockenheim. Den Anwohnern, die unweit der Abfallaufbereitungsanlage der Firma Delvanis leben müssen, stinkt es. So heißt ihre Initiative, die sich gegen den Betrieb der Anlage richtet, auch folgerichtig "Anwohnerinitiative Uns Stinkt’s" (AUS). Seit Jahren leiden sie unter massiven Lärm- und Geruchsbelästigungen der Firma. Und jetzt hat Delvanis beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe einen Antrag gestellt, der erhebliche Änderungen für die Anwohner mit sich bringen würde.

Die Anlage an der Bundesstraße 39 befindet sich zwar auf Reilinger Gemarkung. Das am dichtesten gelegene Wohngebiet liegt aber auf der Fläche der Stadt Hockenheim. Deshalb hat das Regierungspräsidium jetzt auch die Stadt Hockenheim als betroffene Kommune und als Träger öffentlicher Belange aufgefordert, sich zu den von Delvanis gewünschten immissionsrechtlichen Änderungen zu äußern.

In der jüngsten Sitzung des Hockenheimer Gemeinderats wurde die Angelegenheit jetzt diskutiert und ein Beschluss dazu gefasst. Delvanis betreibt eine Anlage, die immissionsschutzrechtlich an diesem Standort genehmigt ist. Schon in diesem Punkt widerspricht die Anwohnerinitiative.

Sie weist das RP darauf hin, dass in der Beantragung der Genehmigung eine Entfernung von 500 Metern zum Wohngebiet zu Grunde gelegt wurde. Tatsächlich soll der Abstand nur 220 Meter betragen. Die AUS sieht darin einen Verstoß gegen Abstandsregeln und fragt, ob die Anlage "fehlerhaft genehmigt wurde".

Dass jetzt eine Ausweitung der Betriebstätigkeit beantragt wird, empört die Anwohner. Man befürchtet durch die Ausweitung der Betriebszeiten eine noch höhere Belästigung.

Allerdings bietet Delvanis im Gegenzug in einigen Punkten auch Verbesserungen an, die die Situation erleichtern würden. Man könnte es auf den Punkt bringen: Biete zusätzlichen Lärm gegen verringerten Gestank.

Der Antrag von Delvanis enthält folgende neun Punkte:

1. Zur Verringerung von Emissionen (Lärm, Staub, Geruch) soll die teilweise offene Produktionshalle völlig geschlossen werden.

2. Eine zentrale Abluftanlage mit Staubfilter soll installiert werden.

3. Die Lagermenge der Stoffe soll reduziert werden.

4. Auf biogene Abfallstoffe, die erheblich zur Geruchsbelästigung beitragen, soll verzichtet werden. Gleichzeitig soll der Katalog von zugelassenen Abfallarten auf weitere Stoffe erweitert werden, um den bisherigen Mengenstrom konstant zu halten.

5. Die Be- und Entladung soll in die dann geschlossene Produktionshalle verlegt werden.

6. Ein zweiter Vor-Zerkleinerer soll zur Erhöhung der Durchsatzkapazität installiert werden.

7. Zusätzliche Bandanlagen sollen installiert werden.

8. Die Arbeitszeit der Anlage soll von bisher 7 bis 17 Uhr auf 6 bis 22 Uhr erhöht werden.

9. Vier zusätzliche Büro-Container will Delvanis aufstellen.

Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme an das RP einstimmig beschlossen, die Punkte eins bis fünf zu unterstützen, die Punkte sechs bis neun dagegen abzulehnen. Man möchte keine zeitliche Ausweitung der Betriebszeiten und auch keine Ausweitung auf zusätzliche Abfallarten, die Delvanis bisher nicht bearbeitet hat.

Die Maßnahmen der Punkte eins bis fünf sollen bis Ende des Jahres umgesetzt werden. "Wir bitten das Regierungspräsidium, das größtmögliche Wohl der Anwohner durch die Anordnung von Maßnahmen sicher zu stellen", so der Ratsbeschluss.