A6 bei Dielheim. (pol/pri/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Montagnachmittag kurz nach 12 Uhr auf der Autobahn in Richtung Heilbronn. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der 54-jährige Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger in Richtung Sinsheim unterwegs. Das Gespann transportierte Container mit Altmetall. Kurz nach 12 Uhr geriet das Gespann in einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen. Der Lastwagen stellte sich daraufhin auf und kippte auf die linke Seite. Der Anhänger blieb stehen.

Der Lastwagen-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die A6 wurde rund zwei Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn und flog den verletzten 54-Jährigen in eine Mannheimer Klinik.

Peter Heck, Einsatzleiter der Feuerwehr Wiesloch, kritisierte später das Verhalten etlicher Verkehrsteilnehmer, die nach dem Unfall im Stau keine Rettungsgasse bildeten. Die Feuerwehr habe Mittelteile der Baustellenabsperrung mithilfe von Bauarbeitern und einem Bagger entfernen müssen, um zum Unfallort zu gelangen. "Wir haben dadurch wertvolle Zeit verloren", sagte er.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Autobahn in Richtung Mannheim wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten sollen noch bis mindestens 20 Uhr dauern. Wie lange die Vollsperrung in Richtung Heilbronn aufrechterhalten wird, ist noch unklar. Die Polizei teilte mit, dass sie noch bis in die späten Nachmittagsstunden und den damit verbundenen Feierabendverkehr andauern wird. Der Sachschaden soll bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

Der Stau auf der A6 in Richtung Sinsheim beträgt derzeit rund 13 Kilometer, in Richtung Mannheim 10 Kilometer. Dies hat Auswirkungen auf die A5 aus den Richtungen Frankfurt und Karlsruhe, von denen ebenfalls Staus von mehreren Kilometern Länge gemeldet werden. Darüber hinaus sind alle Umleitungsstrecken überlastet. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren.

Stand: 17 Uhr