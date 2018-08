Viernheim. (pol/mare) Über 900 Autos waren zu schnell. Und das in nur vier Stunden. Dies ist die Bilanz einer Kontrolle auf der Autobahn A6, wie die Polizei mitteilt.

Aufgrund der aktuellen Brückensanierung auf der Autobahn A6 bei Mannheim-Sandhofen gilt dort derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für Autos sowie 60 km/h für Lastwagen.

Bei der rund vierstündigen Geschwindigkeitsmessung am Donnerstagvormittag registrierte die Polizei insgesamt 929 Verstöße - 663 davon im Bereich von Verwarnungsgeldern, 266 Verstöße im Bereich von Bußgeldern mit Punkten in Flensburg. Neun Autofahrern drohen nun sogar Fahrverbote, weil sie die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit mit mindestens 41 "Sachen" überschritten haben.

280 Lastwagen waren dabei zu schnell. Der schnellste Lkw fuhr 90 km/h. Spitzenreiter war ein Auto mit 152 Stundenkilometern.

Bei der Kontrolle wurden noch weitere Verstöße festgestellt. Bei einem 25-jährigen Lkw-Fahrer kamen nach Auswertung seines Fahrtenschreibers sogar insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße ans Licht. Er musste 500 Euro zahlen. Seinen Spediteur erwartet zudem eine Anzeige mit einem drohenden Bußgeld in Höhe von über 1300 Euro, weil er gegen diverse weitere Auflagen verstoßen hat.

Insgesamt wurden von den Ordnungshütern 13 Sicherheitsleistungen in einer Höhe von insgesamt rund 1500 Euro erhoben.

Gerade die vielen Verkehrsunfälle am Stauende im Bereich der dortigen Baustelle, insbesondere durch Lastwagen sollen eigentlich das Tempolimit reduziert werden. Die Kontrolle zeige, so die Polizei, "dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit aber in einem eklatant hohen Maß nicht beachtet wird."