Reilingen. (pol/mare/mün) Auf der Autobahn A6 zwischen der Tank- und Raststelle Hockenheim und dem Autobahnkreut Walldorf hat sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Dabei verlor eine Autofahrerin ihr Leben, wie die Polizei berichtet.

Die 51 Jahre alte Opel-Fahrerin war nahezu ungebremst in einen Sattelzug gerast, der wegen eines Staus die Geschwindigkeit verlangsamt hatte. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, sein Beifahrer klagte über Nacken- und Rückenschmerzen.

Der Verkehr konnte noch an den Unfallfahrzeugen vorbei geleitet werden, so dass es zu keinen größeren Behinderungen kam.

Update: 26. September 2018, 8.06 Uhr