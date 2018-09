A6 bei Mannheim. (pol/rl) Nach einem Unfall gesperrt wurde die Anschlussstelle Mannheim-Rheinau/Schwetzingen am Donnerstagnachmittag. Hier in der Kurve der Ausfahrt zur Bundesstraße B36 kippte ein Lastwagen mit Anhänger in Fahrtrichtung Mannheim um und blockiert seitdem die Ausfahrt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Näheres ist noch nicht bekannt.