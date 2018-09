A6 bei Mannheim. (pol/rl) Nach einem Unfall gesperrt wurde die Anschlussstelle Mannheim-Rheinau/Schwetzingen am Donnerstagnachmittag. In der Kurve der Ausfahrt zur Bundesstraße B36 kippte gegen 13.20 Uhr ein Lastwagen mit Anhänger in Fahrtrichtung Mannheim um. Bei dem Unfall verlor der Laster teilweise seine Ladung, mehrere Kubikmeter Sand und etwa 100 Liter Treibstoff.

Ersten Informationen der Polizei zufolge blieb der 30-jährige Fahrer unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderung kommen.

Update: 15 Uhr