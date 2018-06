Mannheim/Schwetzingen. (pol/pri/mare) Am Donnerstag kurz vor 6 Uhr kippte ein Lastwagen-Anhänger in der Auffahrt von der Bundesstraße B36 auf die Autobahn A6 um. Laut Polizeibericht war die Auffahrt der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen bis kurz vor 10 Uhr blockiert.

Ein 54-jähriger Fahrer war mit seinem Lastwagen und dem Anhänger aus Richtung Mannheim-Rheinau kommend in die Kreiselfahrbahn in Richtung Mannheim eingefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bremste er im Kurvenbereich und lenkte seinen Lastwagen ein, was den Anhänger zum Umkippen brachte.

An dem Anhänger entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Zufahrt zur A6 in Richtung Mannheim war während der Unfallaufnahme und Bergung des Anhängers bis kurz vor 10 Uhr gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update: 7. Juni 2018, 10.36 Uhr